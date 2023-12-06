▲融合運動與優雅的設計概念於一身　Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turism

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Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept 概念車應用了Genesis「Athletic Elegance」（運動優雅）的設計哲學，在原廠設計師精巧的設計上，將駕駛座的後傾比例與 Genesis 經典反楔造型巧妙結合，整體造型可說是相當前衛且具未來感。
外觀方面，Genesis X Gran Berlinetta Concept 設計相當純粹有力，車身以車輪為中心，並採用 Genesis 全新車頭造型，即將徽章狀的水箱罩抽象化並與頭燈相連，再用兩條象徵品牌形狀的線條構築出前後車身，並串連起來。車身骨架向後突出，形成內凹的橢圓形狀，後擾流板與橫向後緣將橢圓形車身收尾起來，以達到風阻係數僅 0.34 的數值，並實現空力的高速穩定性。
進入車內，該車內裝設計源自 Genesis「Beauty of White Space」設計理念，為車手打造純粹的環境。基本功能按優先順序排列，使車手能盡可能專注在賽道表現。數位全景介面可作為資訊中心，與車輛週邊的數位監視系統連結，線控轉向方向盤指令則可實踐精準操控。縫有軟襯料的支撐襯墊可在比賽與迅速進出維修站時保護車手。
動力配置方面，Genesis X Gran Berlinetta Concept 搭載前中置 Lambda 11 V6 引擎，並採用 Genesis E-SC 技術作為電力輔助。混合動力賽車規格的傳動系統能提供 1,086 PS 的馬力，與 136.3 kgm 的扭力，確保此車美麗又強勁。該具 V6 引擎輸出達最大 882 PS 的馬力與 109.2 kgm 的扭力時，轉速可達 10,000 rpm，與此同時，Yasa E 馬達還能產生額外 203.8 PS 的馬力與 27 kgm 的扭力。
Gran Turismo 系列是許多車迷們從小到大最重要的回憶之一，不僅收錄了大量的授權車輛，同時也與各大汽車品牌合作推出各式各樣的概念車型來提高話題性，讓玩家們可以更加瞭解車廠歷史又能更進一步體驗夢想車款。