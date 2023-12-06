▲最高支援 450KW 充電速度 Lotus 推出新世代充電系統

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Lotus推出 Next-generation Charging 新世代充電技術。Lotus 這次發表的充電器是一款一體式、水冷、高速直流充電器，它提供 450 kW 的高速充電速度，讓 Lotus Eletre R SUV 使用這款快速充電器僅需 5 分鐘即可多出將近 142 公里的續航里程，同時從 10% 充電到 80% 僅需要 20 分鐘。
目前 Lotus 開發的這套快速充電系統已經率先在中國大陸市場投入使用。該公司還計劃於 2024 年第二季擴大在中東和歐洲主要國家的充電網絡，希望透過更快的充電速度，並改善充電基礎設施換解消費者對於電動車里程的焦慮。另外 Lotus 也指出若有其它服務供應商願意升級電力網絡，亦可以直接升級到 450 kW 最高規格的充電等級，且並不用額外支付設備成本。
Lotus 最早於 2021 年宣布將轉型多元化的純電車品牌，目前已經相繼推出 Eletre 純電動跑旅，以及 Emeya 純電四門跑房車，接續還將在 2025 年時推出代號 Type 134 的 D-segment 純電動 SUV，2026 年時則發表代號 Type 135 的純電動跑車。另外 Lotus 也在致力佈局智慧工廠，以 LEED 綠色建築認證要求作為設計標準，採用屋頂太陽能光電、雨水收集、空調熱回收、智慧照明等系統，降低節能降耗。