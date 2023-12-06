▲亮相三年後終於上市 美規 Fiat 500e 正式登場

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第二代大改款 Fiat 500e 終於登陸北美市場販售。Fiat 500e 在獨特的魅力自成一格，原廠指出其裝備重量為 1,361 公斤，使其成為目前市場上最輕的乘用純電動車。而這項優勢搭配北美市場獨有的 42kWh 電池組，官方表示其經過 EPA 規範測試下擁有約 240 公里的續航里程，相較舊款的 500e 只能行駛 135 公里成長將近一倍。
充電方面，透過 85kW 直流充電器，可以在大約 35 分鐘內將電池從 0% 充至 80%，或透過 11kW 充電器在 4.25 小時內將電池充滿到 100%。而對於沒有個人充電樁的用戶，原廠也隨車附贈家用充電器或透過 Free2Move Charge 累積充電點數。
動力表現上，美規 Fiat 500e 於前軸搭載單一電動馬達，可發揮出 117 匹最大馬力和 220 牛頓米，可於 8.5 秒的從靜止狀態加速到每小時 60 英里。另外該車也具備 Sherpa 節能模式，其輸出功率將降低至 76 匹，同時最高時速限制在每小時 50 英里，盡可能將續航里程最大化。
新款的 Fiat 500e 與舊款的銷售模式完全同，以往僅在加州和俄勒岡州迎合當地的低碳政策而販售，不過新車型將在美國各地販售，消費者甚至可以直接透過線上方式購買。首批交車的車型將是 500e RED 版，採用了紅色烤漆和 17 吋鑽石切割鋁圈，車主訂購的同時原廠也向 RED 慈善事業捐款。未來原廠將會持續推出不同的車型，但目前還尚未透露。