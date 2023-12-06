▲銷量逐年下降 Jeep Renegade 將不再北美販售

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Jeep Renegade 將於 2024 年在北美停止販售。根據 Stellantis 原廠表示，Renegade 在 2016 年上市達成超過 106,000 輛的歷史最高紀錄之後，至此銷量逐年下降。2018 年至 2019 年間銷量下降約 21,000 輛。2020 年銷量下降約 14,000 輛，2021 年下降 15,000 輛。2022 年 Jeep Renegade 僅售出 27,549 輛，低於前一年的 47,137 輛。而 2023 年到前 9 個月為止，Renegade 銷量下降幅度達到 35%，預計年底前在北美的銷量僅有 21,000 輛，將成為歷史新低紀錄。
現行 2023年式 Renegade 在北美市場起售價為 29,445 美元，但其動力系統僅採用 1.3 升渦輪增壓引擎，較不符合當地消費者的喜好。在 Renegade 停產後，Jeep Compass 將成為品牌在北美的入門車型，2024 年式新車的起價為 29,995 美元，在價差不大的情況下擁有動力更優異的 2.0 升渦輪增壓四缸引擎，其可產生 200 匹最大馬力和 221 磅英尺的扭力，並配備 8 速自排變速箱。
Jeep Renegade 最早唯一款中大型休旅車，並在 2014 年受到跨界車的風潮而轉型為一款 Crossover，可惜無論是尺碼和動力均與北美當地的消費者習慣不合，在銷量不佳的情況下自然將走入歷史，不過原廠也表示其將繼續在墨西哥、歐洲和其它市場販售。Jeep 品牌已由歐吉汽車獲得代理權，不過近年在國內的 Jeep 均為貿易商所引進，而 Jeep Renegade 也曾有少量引進過，成為市場中獨樹一格的選擇。