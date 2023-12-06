▲Isuzu NLR 5 噸「急凍王」於南臺汽機車大展正式登場

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Isuzu 全新上市的冷藏/冷凍車命名為「急凍王」，象徵急速冷凍之王。而 NLR NLR 5噸「急凍王」冷藏/冷凍車以 NLR 5 噸車為基礎打造，提供中軸(11呎)及長軸(14呎)兩種規格選擇，車身方面，冷藏/冷凍機組可依照貨物需求為車廂提供不同溫度控制，讓貨物在運輸過程中處於適當的保鮮溫度，而車廂右後門及側單門皆附有日式鎖，堅固耐用且兼顧安全。再來則是冷藏/冷凍車內部空間方面，車廂內部寬敞方正，底板採不鏽鋼壓花板設計不僅堅固耐用更兼具防滑功能。此外，車廂內底板還設置排水孔，讓水份可直接即時排出，確保廂內乾燥及清潔。其中最重要的照明設備也沒有缺席，車廂內亦有配置長1公尺的LED燈條，省電且提供明亮照明。
進入車室，其儀表採用 2.4 吋彩色液晶螢幕，並標配 7 吋多媒體車機，整合 4 鏡頭視野輔助系統，結合寬敞舒適大空間，創造遼闊視野，車輛狀況一目瞭然也降低駕駛疲勞度與壓迫感。而冷凍機操作介面簡潔明瞭，可直接透過顯示器按鍵作溫控設定，並提供多項機況燈號顯示作即時監控。最後則是不可或缺的車室儲物空間方面，該車配置了大量儲物空間，包含頭頂置物盒，飲料架，菸灰缸，椅背雜誌袋等等，完善滿足各式儲物需求。
動力配置與安全科技方面，Isuzu NLR NLR 5 噸急凍王配備 4 鏡頭視野輔助系統、定速巡航功能、雙鏡頭AEBS緊急剎車輔助系統、LDWS車道偏移警示系統、BSD+LCA警示系統、ASR+IESC車輛動態穩定系統、 ABS 防鎖死煞車系統以及前後四輪碟煞與剎車增壓輔助系統等等多項安全配備，提供車主最安全的移動過程。動力方面，採用 4JJ1共軌式四行程水冷 4 缸(DOHC)柴油引擎，其最大馬力 150ps 於 2,800rpm 時可發揮，並於 1,600~2,800rpm 時可產生最大扭力 38.3kg-m 。此外，更配置了 VGS 可變角度渦輪增壓系統，無論轉速高低皆可精準控制增壓效率，打拼事業一路領先。
Isuzu 品牌由台北合眾汽車作為唯一的總代理，2022 年的 5 噸以上日系商用車市占率為 23.9%，比起 2021 年更為提升，十年來在台銷售超過三萬輛。在服務方面，目前已設有東台北、西台北、新北土城、桃園蘆竹、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄 11 處直營的銷售據點，而服務據點數量更來到 42 處，遍佈全國各地。