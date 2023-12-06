▲蘊涵半世紀的義式風華　Maserati Quattroporte 已經滿 60 歲！

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Maserati Quattroporte I Tipo AM107 於 1963 年問世，「Quattroporte」在義大利文中的語意即是四門之意，一上市就榮登六十年代速度最快的四門轎車，設計師由 Pietro Frua 設計並由 Vignale 工作室打造而成。生產週期是從 1963 到 1969 為止，將原本用於賽車的 4.1L V8 自然進氣引擎，與一輛大型四門房車結合；擁有超過 230km/h 的最高時速，在當時無人可出其右，坐擁頂尖性能的同時，更延續義式奢華美學，顛覆世人對豪華房車的定義與想像；從此 Quattroporte 便成為高性能旗艦房車的標竿。
Quattroporte 以劃世代的流線外觀設計、義式典雅的奢華內裝氛圍，輔以純正的賽事本質與科技，打造出全球車壇上兼具豪華與性能的經典代表車款。時光荏苒，第六代車型經典元素在嶄新科技的催化下更顯其獨特個性與剽悍性能。時至今日，Quattroporte 仍代表著品牌的旗艦車型，象徵獨特奢華的設計理念。
臺灣蒙地拿甫於 2014 年底時慶祝品牌誕生百週年紀念，在 2015 新年之初隨即便推出第六世代 Maserati Quattroporte。創廠逾百年歷史的 Maserati，有半個世紀是以賽道為家，一路走來更以極致駕馭體驗作為品牌發展的核心宗旨。在 1960 年代陸續登場的品牌旗艦 Quattroporte 與性能轎跑 Ghibli，自然是將征戰賽場的多年經驗挹注其中，再融入最能詮釋義式生活美學的 GranTurismo 壯遊精神，不僅滿載舒適與豪華，更具備不折不扣的跑車靈魂。歷經世代交迭近 60 年風光，如今 Maserati 四門轎跑依舊擔綱品牌主力車款，提供品味買家截然不同的坐駕選擇。