▲融合日式美學與職人工藝於一身、迎新回饋價 159.9 萬元起　Mazda 旗艦休旅 CX-9 迎新優惠專案限時展開！

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外觀方面，Mazda CX-9 擁有 KODO 魂動設計，運用豐富的板金折線營造流暢的視覺效果。車頭擁有格柵式水箱護罩，兩側標配附自動水平調整的光感應自動啟閉頭燈，保桿下方為鍍鉻飾條。車側部分，擁有鋼琴烤漆門柱飾板，下方擁有黑色塑料護板，搭配銀色飾條，車頂後方為鯊魚鰭天線，足踏 20 吋亮銀分割式鋁合金輪圈。車尾部分，上方具有擾流尾翼，中央尾燈採用 LED 光源，並透過一道鍍鉻飾條連貫。
內裝方面，25T AWD Signature SE 使用御藏棕內裝搭配菱格紋 Nappa 真皮座椅與格紋鋁質飾板，帶出沈穩大器的車室氛圍。配備方面，搭載 7 吋全彩數位儀錶、9 吋中央資訊顯示幕、無邊框室內後視鏡、皮質包覆方向盤/排檔桿、實木飾板、定速巡航系統、第二排座椅 One Touch Walk-in 按鍵、三區獨立恆溫空調系統、BOSE® 環繞音響系統 12 支、前擋投影式全彩抬頭顯示器 (Windshield HUD)、無線充電裝置等。
動力方面，搭載 SKYACTIV-G 2.5T 直列四缸渦輪增壓高效汽油引擎，可於 5,000rpm 輸出 230PS 最大馬力，並在 2,000rpm 輸出 42.8kg-m 峰值扭力，配合上 SKYACTIV-DRIVE 6 速手自排系統 (附運動化換檔模式) 以及 i-ACTIV AWD 智慧型四輪驅動。SKYACTIV-CHASSIS 輕量化底盤結構採前獨立式麥花臣、後獨立多連桿式並具 SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS 車輛動態管理系統和 G-VECTORING CONTROL PLUS G 力導引控制技術。油箱容量為 74 公升。
然而好景不常，今年稍早 Mazda USA 對外透露品牌旗下七人座休旅車 CX-9 預計於 2023 年底停產，而產品定位將由甫發表的 CX-90 取代。後者採用 Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture 後驅平台打造，外型輪廓在講求空間的基礎之下又多了一分動感。車頭保有 Kodo-Soul 家族化設計風格，但水箱罩面積再進一步放大提升氣勢，內部則選用直瀑式鍍鉻飾條點綴，外緣同樣與頭燈內部的 LED 導光條融為一體。而 CX-90 也採用 Mazda 新推的 Artisan Red 塗裝，並有 21 吋胎圈可以選擇。
車內一樣保有日式簡約的豪華風格，座椅採用三排布局，提供7 人或者 8 人的設定。中控台配有全數位化儀表板以及 12.3 吋中央多媒體螢幕，同時完整保留實體功能按鍵，雖然科技感不及電容觸控的方式，但卻利於行車時的操作。安全配備上自然標準配備 i-Activsense 駕駛輔助套件，提供主動巡航控制、主動緊急剎車和盲點偵測等系統。
動力上提供兩種組合，其中一款是 3.3 升 e-Skyactiv Turbo 直列六缸引擎，最大馬力可以發揮 340 匹和 500 牛頓米的峰值扭力 ，原廠表示該引擎將是未來市售車型最強大的引擎，並能帶來另駕駛激賞的駕駛體驗和排氣聲浪，同時還將結合輕度混合動力技術，來提高燃油效率。而另一款則是搭載 2.5 升四缸引擎的 PHEV e-Skyactiv插電式混合動力系統，搭配一顆電動馬達及 17.8 kWh 電池模組，最大綜效馬力為 323 匹，而全車系均標準搭載 AWD 系統及 8 速手自排變速箱，另外也標配車身平衡控制技術 (Kinematic Posture Control) 帶來更穩定均衡的車輛動態。
Mazda CX-9 最早於 2006 年問世，並在 2015 年推出第二代大改款車型迄今，換上品牌最引人注目的 Koda 魂動設計及 2.5 升渦輪增壓四缸引擎，成為品牌尺碼及動力最強大的車款之一。Mazda CX-9 在國內市場方面仍是品牌在臺灣市場的休旅旗艦，在去年 (2022) 繳出 599 輛 (+17%) 的成績，在同級產品中仍然具有十足的競爭力。同時 CX-90 也預期將導入，相當值得令人期待。