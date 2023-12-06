▲高性能轎跑新成員　Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé 官圖釋出

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外觀方面，Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé 擁有品牌的家族化特徵，頭燈較 C-Class 更銳利，內部也採用多光束智慧型數位頭燈，標誌性的 AMG 直瀑式水箱護罩搭配更張狂的空力套件，運動化引擎蓋隆起造型進一步添加跑格韻味。車側承襲了傳統雙門跑車的設計風格，具備優雅的腰線與流線的車頂曲線，使其從後方看上去相當飽滿且優雅，葉子鈑經過寬體工程以提升駕駛操控性，足踏 19 至 20 吋的輪圈來進一步提升動感氣息。車尾部分，CLE 的尾燈組採用水滴造型，整體線條相當圓潤，後保桿下方亦透過雙邊雙出排氣管和空氣分流器營造出雙門跑車應有的跑格感。另外更將提供 AMG Performance Studio、AMG Night 和 AMG Carbon Fiber 等多種套件選配。
進到車內，自然可以看到與 C-Class 相同的 12.3 吋寬螢幕數位儀表、以及 11.9 吋垂直中央觸控螢幕，並標配 Nappa 跑車方向盤及運動化座椅。另外 CLE 也搭載全新的 EASY-ENTRY 功能，可更加輕鬆的將前排座椅向前折疊，方便乘客步入後排空間。同時 64 色主動式環境氣氛燈擁有多種主題，而 Burmester 柏林之聲 3D 環繞立體聲音響系統，在每張座椅的頭枕位置均配備兩個揚聲器，全車共達 17 個揚聲器。
動力方面，將搭載 3.0 升直列六缸渦輪增壓汽油引擎，配上 48V 高效輕油電系統，可輸出 449hp@5,800-6,100rpm 最大馬力與 560Nm@2,200-5,000 峰值扭力，並擁有 12 秒提供超增壓模式以提高至 600Nm，0-100 km/h 加速可在 4.2 秒達成，電子極速為 250km/h 或 270km/h (選配)。另外，將搭載 AMG SpeedShift TCT 9 速手自排變速箱、AMG Performance 4MATIC+ 四輪驅動系統以及主動式後輪轉向系統。
德國車廠 Mercedes-Benz 將縮編旗下車款陣容，同時更專注在電氣化轉型的布局上，因此現有販售的車型未來都有機會將走入歷史。本次廣州車展推出的 CLE Coupe 雙門跑車預計將取代現有的雙門硬頂車款，比如現行的 C-Class Coupe 以及 E-Class Coupe 等，同時這兩款的敞篷車型也同樣將被 CLE Convertible 取代。而國內市場方面，台灣賓士目前尚未透漏該車相關上市時程資訊及消息，但可以肯定的是導入國內機率很高，詳細之導入時程及車型編成，還是將有進一步消息才能確認，7Car<小七車觀點> 將持續帶來最新消息，敬請關注。