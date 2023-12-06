▲具運動外觀的全電動車型　MINI 為 Cooper SE 推出 JCW 套件

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外觀方面，John Cooper Works 塗裝採用傳統的紅、黑色搭配，八邊形水箱護罩上的象徵性方格旗相當醒目，車前車後均配有引人注目的擴散器，其他視覺亮點更包括對比鮮明的車頂和辣椒紅後視鏡蓋。頭燈僅有兩條水平條紋作為日間行車燈，突顯出其簡約性格；矩陣式尾燈的圖案則格外突顯出車尾寬度。足踏 18 吋 Lap Spoke 雙色車輪搭配醒目紅色 JCW 煞車卡鉗
內裝方面，JCW 座椅擁有合成皮革、紅色縫線和多色針織材料。車門內側和儀表板上的 2d-knit 針織材料延續了外觀黑紅配色概念，副駕駛側還裝飾有 JCW 專用的方格旗圖案。直徑達 240 毫米的中央高解析度 OLED 顯示器整合了車輛相關數據，並提供導航、媒體、電話和氣候設定等資訊。MINI Experience Modes 為個人化提供了新的可能性，其中包括靈感源自 John Cooper Works的GO-KART 模式，可將顯示器和車內照明改為煙灰紅，除了提供特殊聲浪外，更優化了油門反應，來增強運動駕馭體驗。
動力方面，搭載 54.2kWh 電池組，其電動馬達可輸出 218 匹最大馬力和 330Nm 峰值扭力，從靜止加速至 100km/h 可在 6.7 秒達成，WLTP 規範下的最大純電續航里程為 402 公里。其直流快速充電功率可達 95 千瓦，在快速充電站只需不到 30 分鐘即可將電池電量從 10% 充至 80%。高壓蓄電池會根據天氣條件準備理想的溫度，以便高效充電。
原廠官方表示電動化 Mini 車款承襲品牌一直以來如 GO Kart 般的駕駛樂趣，並透過沉浸式的數位化體驗和可持續理念，全新 Mini 家族可以說是為全球都會人群所量身定制的新世代產品。另外 Mini 還透露旗下全新純電動小型 SUV Aceman 將於 2024 年 6 月首發。在電動化目標方面，預計 2025 年實現 50% 電動化，2030 年實現 100% 電動化。