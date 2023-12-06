▲搭載全新動力系統、輕油電技術　Suzuki 全新一代大改款 Swift 日本市場正式亮相

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新一代 Suzuki Swift 整體身形比例與現行款相仿，但在細節設計上則是完全跳多現有的設計，其水箱護罩面積縮減，內部以網格狀造型點綴，兩側的 LED 頭燈使用燻黑處理，燈殼表面更加立體，而保桿也保留傳統霧燈設計，下方的氣壩還多了銀色飾條點綴。另外引擎蓋則換上蚌殼式的造型，且開口線條相當圓潤，兩側更與車身腰線融為一體。車身尺碼方面，車寬 1,695mm、車高 1,500mm，軸距為 2,450mm。全車系共提供 9 種車色選擇，同時還有 4 種的雙色塗裝，於車頂及 A、B、C 柱採用黑色烤漆處理。
進入車內，中控台選用駕駛導向的設計，其空調介面取消旋鈕式的操作，改採用按鍵及撥桿的方式來操作，並將風量、溫度整合於單一的 9 吋液晶螢幕當中，同時也新增電子手剎車、Auto Hold 等機能。而儀錶板則維持類比指針搭配採用行車彩色資訊幕。根據 Suzuki 官方指出，新一代 Swift 的開發重點是為車主在日常生活帶來樂趣，且同樣將搭載更加全面的 ADAS，配備最新的毫米波雷達、單眼攝影鏡頭和超音波感應器，提供第二代雙感知煞車輔助系統，能更有效偵測車輛、自行車、摩托車和行人。
動力配置方面，全新世代 Swift 將提供三款車型等級，分別為 XG、Hybrid MX 和 Hybrid MZ。入門車型採用傳統汽油動力，而中、高階車型則配備輕度混合動力。全新世代 Swift 搭載全新開發之 Z12E 1.2 升 3 缸引擎，擁有最大 82 匹馬力和 11 公斤米扭力，而油耗表現相較於前一代車型則有所提升，純然油車型平均油耗達到每公升 23.4km/L，而油電車型進步至每公升 24.5km/L。具原廠表示，該新引擎特點為擁有高效的輸出，並在低速時提供足夠的扭力表現，其重量也更輕、更安靜、更有效率。
回到國內市場，2005 年以國產化之姿在台登場的 Suzuki Swift ，擁有新潮的流線造型與不俗的乘駕感受，迅速獲得年輕消費族群的歡迎，累積不少口碑以及愛好者。改採進口的代號 ZC13S 的現行款車型於 2017 下半年正式導入台灣，歐化的設計風格與操控也迅速獲得國內消費者認同，持續延燒每個月的銷售表現。
然而為了對應歐盟排放規範，現於國內市場販售之 ZC13S 世代小改款 Swift 捨去了原本的直列渦輪三缸引擎，改採用 MILD HYBRID 輕油電科技，結合 ISG 整合式啟動發電機與鋰離子電池，並換上 1.2L 直列四缸自然進氣引擎，以降低排放表現。
Swift 車系在國內進口 B-Segment 級距當中具備相當高的知名度與市場接受度，此回全新世代大改款 Swift 的問世，預料將創造新一波的話題，7Car<小七車觀點> 將持續關注並帶更進一步的報導，敬請關注。