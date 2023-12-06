▲有望成為品牌首款電動量產車　Morgan XP-1 正式亮相

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Morgan 透過該品牌特殊的 Super3 三輪車造型設計，揭示了其未來發展道路的新方向。 這輛車在原廠早期開發時稱為 XP-1，並不代表著實際量產車原廠就將照原開發計劃命名為 XP-1，現行亮相之 XP-1 則為 Morgan 未來電動車開發計劃的基礎。
Morgan XP-1 保有 3 Wheeler 的經典開放式車艙設計以及著名三輪配置，並採用與 Morgan Super3 車型相同的單體式底盤。動力方面可說是該車的最大亮點，Morgan 將 XP-1 換上了純電動力有別於以往車型的內燃機動力，該馬達可產生 100 千瓦約 136 匹的最大馬力，並採用 400V 之電力架構，可支援最高 50kW 充電功率。
與新的動力系統一樣，Morgan 現正積極地針對 Morgan XP-1 進行測試和改。 這是品牌首輛運用流體動力學軟體計算，以確保車身符合流體力學並增加行駛效率。
Morgan 品牌自創廠迄今均堅持英國手工製造，在市面上注定是少數的車款，但高識別度的設計仍可足以吸引喜愛獨到品味的消費者目光，在國內亦有消費者支持，藉由總代理三一國際引入後，路上偶能也能巧遇到獨樹一格的英輪車款。