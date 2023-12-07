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帥氣套件加身 Mini Cooper SE John Cooper Works Trim 登場

▲帥氣套件加身 Mini Cooper SE John Cooper Works Trim 登場
▲帥氣套件加身 Mini Cooper SE John Cooper Works Trim 登場

7Car 小七車觀點

Mini 近日宣布推出 John Cooper Works Trim，針對 Cooper SE 電動車款進行升級。雖然該車型掛上 JCW 之名，但其僅搭載專屬的外觀及內裝配件，賦予更具運動化的造型。

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Mini 首度針對電動車型推出 JCW 套件。
相較於標準車型，這次針對電動車型推出的 John Cooper Works Trim 擁有更加侵略性的外觀設計，從官方公布的宣傳照可以看到新車以黑色烤漆為主題，分別在前艙蓋加入紅色的線條彩繪，同時搭配紅色車頂、外後視鏡以及煞車卡鉗。前保險桿亦經過重新修飾，八邊形的格柵內部加入高亮黑色烤漆處理，並鑲入 JCW 專屬的賽車旗徽飾點綴。輪圈升級配備 18 吋雙色切消設計，車尾則加入大尺寸的固定式後尾翼，讓整體造型更有運動氣息。

除了針對外觀進行升級之外，JCW Trim 的車內還有部分的專屬配備，像是換上採用合成皮革包覆搭配紅色縫線的運動化座椅，儀表和門板上均有專屬的黑色或紅色元素搭配。另外車內還加入 Go-Kart 模式，在該模式下車內氣氛燈會轉為紅色，同時電腦也會調整車輛的油門反應，營造出更加熱血的氛圍。

動力表現上，Cooper SE John Cooper Works Trim 雖然有 JCW 套件加持，但仍舊搭載一具電動馬達系統，具有 215 匹最大馬力和 330 牛頓米的扭力。搭配容量 54.2kWh 電池組，經過 WLTP 規範循環測試下最大續航里程可達 402 公里。原廠公布其可在 6.7 秒內達到每小時 100 公里，透過快速充電系統能在 30 分鐘內將電量從 10% 充至 80%。

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AI倪珍報新聞