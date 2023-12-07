▲2024 年開始供應市場 歐規 Suzuki Swift 登場

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新一代歐規 Suzuki Swift 登場。Suzuki Swift 自 20 年前以全球戰略車款推出以來，車系的銷量已悄悄突破 900 萬輛。而第四代車型雖然與前身有極大的相似程度，但原廠仍強調其 100% 經過重新設計，可以看到其車頭水箱護罩面積縮小，引擎蓋換上蚌殼式設計，與葉子板的接縫處更為明顯；車側腰線更加深邃，A、B、C 柱採用黑色烤漆處理。
車內方面在維持傳統格局之下再加入現代化的科技配備，不過其中控台仍維持駕駛導向設計，但空調介面取消旋鈕式的操作，改採用按鍵及撥桿的方式來操作，並將風量、溫度整合於單一的 9 吋液晶螢幕當中，同時也新增電子手剎車、Auto Hold 等機能。
安全機能上更加完善，搭載更加全面的 ADAS，配備最新的毫米波雷達、單眼攝影鏡頭和超音波感應器，提供第二代雙感知煞車輔助系統，能更有效偵測車輛、自行車、摩托車和行人。
動力配置方面，原廠公布日規車型搭載全新開發之 Z12E 1.2 升 3 缸引擎，擁有最大 82 匹馬力和 11 公斤米扭力，中、高階車型則配有輕度混合動力。Swift 車系自從國產化到進口的方式，在國內 B-Segment 級距當中保有相當高的知名度與市場接受度，而在歐、日規車型陸續推出後，想必未來引進國內市場的機率也頗高，相信在新車於 2024 年第一季陸續在海外市場推出後，國內必然也有好消息到來。