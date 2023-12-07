▲粗暴但卻直白的直線PK賽！KYMCO RCS MOTO與ROMA GT對決SYM JET SL、MMBCU與DRGBT

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為求公平，每次直線加速PK一如慣例的由兩台車兩兩捉對，兩位試車手上場前過磅秤重，用礦泉水來彌補兩者間的重量差，且同樣的對戰組合須經過兩位試車手交換騎乘共兩次，最終結果就直接攤在眼前。
從9月問世後立刻於國產運動與旗艦速克達市場中奪得聲量王的KYMCO的RCS MOTO與ROMA GT，前者成為此次比拼中唯一一輛氣冷機種，在150.1c.c.排氣量中導入了連桿輕量化設計、京濱第六代噴射系統、最佳化VVCS閥門系統、輕量化活塞、全新設計的進氣系統、冷卻效率提升後，最大馬力來到14ps，比過去同樣排氣量的氣冷引擎有著高達37%的馬力漲幅；也因CVT系統優化，讓油門反應提升30%之多，如此科技與調校，可能就會是取決此次加速比賽的勝敗關鍵。
而ROMA GT更受惠於175.1c.c.排氣量優勢，加上噴射科技4V水冷引擎，擁有17匹同級最大馬力，原廠宣稱可於7.8秒完成0-100m加速，相信在此次的直線加速對決中，將會是最難纏的對手。
負責與RCS MOTO對決的，是JET SL，雖然排氣量略小為124.6c.c.，但擁有利於動力輸出的水冷設計，與氣冷的RCS MOTO直線加速比較，相信會相當有看頭。
而目前於台灣市場中擁有不俗銷量表現的MMBCU與DRGBT，則將輪流與ROMA GT交手，兩台車搭載相同的158c.c.水冷四衝程4V引擎，能否抵抗ROMA GT的動力優勢，同樣也是觀戰焦點。
一開始上場的RCS MOTO對決SYM JET SL，經過兩趟的比拼、試車手的互相交換，RCS MOTO的優勢相當明顯，在終點線800公尺處，RCS MOTO平均都領先SYM JET SL達兩個車身以上的差異。
接著上場的ROMA GT對決MMBCU，更是壓倒性的領先，試車手輪流交換的兩趟直線加速比較，ROMA GT領先MMBCU更是相當明顯；同樣的，在ROMA GT遇上了同樣動力的DRGBT，DRGBT同樣無力回天，超過數個車身的差異，明顯展現ROMA GT同級最大動力的宰制力。
試車手結束後，自身與同行媒體也以相同的PK順序輪流試乘，就算與同行媒體有著8kg的體重落差，但仍無法改變上述的差異，就算體重較輕的人換到了原本落後的SYM車上，以8kg的騎士體重差異，也無法拉回JET SL落後RCS MOTO的局面，當然，MMBCU與DRGBT兩者與ROMA GT的差距，也同樣無力回天。
實際試乘感受中，其實RCS MOTO與ROMA GT與SYM三款車的動力差異相當明顯，或許起步時不一定立刻拉出差距，但在中速之後的加速力道就是勝負的關鍵，RCS MOTO與ROMA GT源源不絕的加速感，從80~110km/h時速毫不衰退，ROMA GT更可在800公尺直線底端拉到超過120km/h的錶速，但也必須要再次提醒，此為專業封閉場地，騎乘車手皆有全副防護設施，一般民眾絕對不要在開放道路上測試，道路上騎乘皆須遵守交通規則，安全至上。
最後的高潮，則是由RCS MOTO越級挑戰MMBCU，氣冷的150.1c.c.級距對決158c.c.水冷引擎，原本想說是一場不公平的戰爭，沒想到在最後800公尺直線底端，兩者竟然在兩趟的對決中不相上下，幾乎是比肩一起通過終點，再次展現RCS MOTO搭載的動力系統之強大。
或許要評比一輛運動或是旗艦機種的性能表現，單以直線加速論之過於簡單，有失公允，但一如開場所述，確實比較動力表現的最佳方式，粗暴，但卻直接，而就如親身體驗與畫面所顯示，此次KYMCO所推出的兩款全新機種RCS MOTO與ROMA GT確實於動力性能面有所優勢，但也讓人好奇，SYM未來還會如何對應？未來的激戰，更是讓人期待！