外觀微調、內裝比照Q6 e-tron，改款Audi RS e-tron GT動力上看750hp

粗暴但卻直白的直線PK賽！KYMCO RCS MOTO與ROMA GT對決SYM JET SL、MMBCU與DRGBT

▲粗暴但卻直白的直線PK賽！KYMCO RCS MOTO與ROMA GT對決SYM JET SL、MMBCU與DRGBT
▲粗暴但卻直白的直線PK賽！KYMCO RCS MOTO與ROMA GT對決SYM JET SL、MMBCU與DRGBT

2GameSome - 有車賞

車輛間的性能比較百百種，有最全面的賽道單圈比較、有短兵相接的操控對決金卡納或是繞錐賽事，但最純粹、一翻兩瞪眼的，絕對不可不提直線加速比賽。這種不講操控，直接殘酷的把動力端上檯面，拳拳到肉的比拼，簡單俐落的拼個你死我活，成為許多車迷最愛的比較方式。而這一次，就用直線加速方式，直接PK當前台灣國產機車運動機種的話題王，KYMCO的RCS MOTO與ROMA GT，SYM就由JET SL、MMBCU、DRGBT來應戰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
要能完整的比較直線加速，場地的因素當然是關鍵，特別拉拔到高雄市旗山區嶺口專業測試賽道，長達800公尺的平地直線場地，成為了上述五款車對決的殘酷舞台。

為求公平，每次直線加速PK一如慣例的由兩台車兩兩捉對，兩位試車手上場前過磅秤重，用礦泉水來彌補兩者間的重量差，且同樣的對戰組合須經過兩位試車手交換騎乘共兩次，最終結果就直接攤在眼前。

眾目睽睽之下量體重，會對試車手心理造成多大陰影（？）
眾目睽睽之下量體重，會對試車手心理造成多大陰影（？）
從9月問世後立刻於國產運動與旗艦速克達市場中奪得聲量王的KYMCO的RCS MOTO與ROMA GT，前者成為此次比拼中唯一一輛氣冷機種，在150.1c.c.排氣量中導入了連桿輕量化設計、京濱第六代噴射系統、最佳化VVCS閥門系統、輕量化活塞、全新設計的進氣系統、冷卻效率提升後，最大馬力來到14ps，比過去同樣排氣量的氣冷引擎有著高達37%的馬力漲幅；也因CVT系統優化，讓油門反應提升30%之多，如此科技與調校，可能就會是取決此次加速比賽的勝敗關鍵。

而ROMA GT更受惠於175.1c.c.排氣量優勢，加上噴射科技4V水冷引擎，擁有17匹同級最大馬力，原廠宣稱可於7.8秒完成0-100m加速，相信在此次的直線加速對決中，將會是最難纏的對手。

負責與RCS MOTO對決的，是JET SL，雖然排氣量略小為124.6c.c.，但擁有利於動力輸出的水冷設計，與氣冷的RCS MOTO直線加速比較，相信會相當有看頭。

RCS MOTO對決JET SL。
RCS MOTO對決JET SL。
而目前於台灣市場中擁有不俗銷量表現的MMBCU與DRGBT，則將輪流與ROMA GT交手，兩台車搭載相同的158c.c.水冷四衝程4V引擎，能否抵抗ROMA GT的動力優勢，同樣也是觀戰焦點。

ROMA GT對決MMBCU。
ROMA GT對決MMBCU。
ROMA GT對決DRGBT。
ROMA GT對決DRGBT。
一開始上場的RCS MOTO對決SYM JET SL，經過兩趟的比拼、試車手的互相交換，RCS MOTO的優勢相當明顯，在終點線800公尺處，RCS MOTO平均都領先SYM JET SL達兩個車身以上的差異。

RCS MOTO對決SYM JET SL，RCS MOTO領先相當明顯。
RCS MOTO對決SYM JET SL，RCS MOTO領先相當明顯。
接著上場的ROMA GT對決MMBCU，更是壓倒性的領先，試車手輪流交換的兩趟直線加速比較，ROMA GT領先MMBCU更是相當明顯；同樣的，在ROMA GT遇上了同樣動力的DRGBT，DRGBT同樣無力回天，超過數個車身的差異，明顯展現ROMA GT同級最大動力的宰制力。

ROMA GT對決MMBCU，同樣獲得明顯領先。
ROMA GT對決MMBCU，同樣獲得明顯領先。
ROMA GT遇上了同樣動力的DRGBT，DRGBT同樣無力回天。
ROMA GT遇上了同樣動力的DRGBT，DRGBT同樣無力回天。
試車手結束後，自身與同行媒體也以相同的PK順序輪流試乘，就算與同行媒體有著8kg的體重落差，但仍無法改變上述的差異，就算體重較輕的人換到了原本落後的SYM車上，以8kg的騎士體重差異，也無法拉回JET SL落後RCS MOTO的局面，當然，MMBCU與DRGBT兩者與ROMA GT的差距，也同樣無力回天。

就算換自身體驗，上述的對決勝負同樣沒有任何改變。
就算換自身體驗，上述的對決勝負同樣沒有任何改變。
實際試乘感受中，其實RCS MOTO與ROMA GT與SYM三款車的動力差異相當明顯，或許起步時不一定立刻拉出差距，但在中速之後的加速力道就是勝負的關鍵，RCS MOTO與ROMA GT源源不絕的加速感，從80~110km/h時速毫不衰退，ROMA GT更可在800公尺直線底端拉到超過120km/h的錶速，但也必須要再次提醒，此為專業封閉場地，騎乘車手皆有全副防護設施，一般民眾絕對不要在開放道路上測試，道路上騎乘皆須遵守交通規則，安全至上。

最後的高潮，則是由RCS MOTO越級挑戰MMBCU，氣冷的150.1c.c.級距對決158c.c.水冷引擎，原本想說是一場不公平的戰爭，沒想到在最後800公尺直線底端，兩者竟然在兩趟的對決中不相上下，幾乎是比肩一起通過終點，再次展現RCS MOTO搭載的動力系統之強大。

或許要評比一輛運動或是旗艦機種的性能表現，單以直線加速論之過於簡單，有失公允，但一如開場所述，確實比較動力表現的最佳方式，粗暴，但卻直接，而就如親身體驗與畫面所顯示，此次KYMCO所推出的兩款全新機種RCS MOTO與ROMA GT確實於動力性能面有所優勢，但也讓人好奇，SYM未來還會如何對應？未來的激戰，更是讓人期待！

帥氣套件加身 Mini Cooper SE John Cooper Works Trim 登場

2024 年開始供應市場 歐規 Suzuki Swift 登場

Suzuki新一代Swift正式亮相

Tesla前員工爆料，FSD自駕系統根本尚未做好上路準備

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞