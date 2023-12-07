▲歡慶品牌成立 60 周年 / 耗時 435 個小時打造　Lamborghini Revuelto 'Op

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這輛 Revuelto "Opera Unica " 的手繪外觀塗裝主要採用 Viola Pasifae 以及 Nero Helene 作為搭配，細節處採用冷暖色調的筆觸，光是開發和測試過程就耗時 76 小時，並共計耗時 435 小時來打造。在汽車引擎蓋上，還可以看到一個精緻的 60 週年標誌。
內裝營造了一個獨特的藝術空間，採用不對稱設計，透過色彩的搭配，共計耗時 220 小時打造；為了讓 Nero Ade 和 Viola Acutus 的雙色真皮內裝相得益彰，座椅靠背、車門內襯和頂篷上皆繡有 60 週年徽標，並使用了與外觀相匹配的冷暖色調，。
動力方面採用後中置 V12 自然進氣引擎，前軸具有兩組馬達，後軸則為單組，可分別提供 110kW/150Nm，以此達到四輪驅動，同時也讓 LB744 擁有 1,015 匹的最大綜效馬力，0-100km/h 可在 2.5 秒達成，最高極速可達 350km/h，並具備 13 種駕駛模式選項。底盤中央作為 3.8 kWh 鋰離子電池組，長寬高為1,550x301x240mm，具有出色的車體配重，可支援高達 7 kW 充電功率，充滿電僅需 30 分鐘完成，透過前軸動能回收系統則僅需 6 分鐘。
Lamborghini 品牌首款油電超跑 Revuelto 自今年 3 月首度發表以來已經在全球市場陸續上市，品牌執行長 Stephan Winkelmann 日前接受外媒訪問，指出新車至少在未來 18 個月內的配額均銷售完畢，受歡迎程度超乎預期，銷量有望在未來超過 Aventador (在 11 年的產品壽命當中，總計售出了 11,465 輛)。
臺灣市場方面，總代理嘉鎷興業於今年 6 月 20 日宣布 Lamborghini Revuelto 正是抵臺並展開銷售，建議售價為新臺幣 2,799 萬元起；其上市發表會上更展出 Countach、Diablo、Murcielago、Aventador 等歷代「大牛」，場面十分壯觀。