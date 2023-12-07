▲標配 3 排座椅/建議售價日幣 1,290 萬元起　Bmw 日本市場新增 X5 xDrive40d M Sport 車型

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外觀方面，日本 Bmw X5 xDrive40d M Sport 車型外觀與國內市場販售之Bmw X5 xDrive40i M Sport 大致相同，其融入新世代設計語彙，銳利的車頭造型整合了箭矢形日行燈，保險桿內部線條也採用立體式設計，尾燈以上下鏡射的 L 型燈條結合左右兩側尾燈，勾勒出專屬「X」字樣。X5 xDrive40d M Sport 搭配兩側垂直的Air Curtain氣簾設計、黑色高光澤車側鰭片導流飾板與 20 吋 M 輪圈。
內裝配備方面，日本 Bmw X5 xDrive40d M Sport 車型，新增金屬漆樣車色，另還標配包括20 吋 M 輻條造型鋁合金輪圈、M 運動套件、第三排座椅、 Bmw 個性化加長羊毛皮革座椅、通風座椅（駕駛和乘客）、按摩座椅、4 區恆溫空調、細紋黑色/高光澤金屬漆面木紋飾板、Harman/ Kardon 環繞音響、自動吸附車門等等多項豪華配備。而安全科技方面也不馬虎，標配包括停車輔助系統、駕駛輔助系統、警報系統，以提升 Bmw X5 車型的行車安全。
動力方面，日本 Bmw X5 xDrive40d M Sport 導入 48V 高效複合動力科技搭配 3.0 升直列六缸柴油渦輪引擎與 8 速 Steptronic 手自排變速箱，以進一步提升油耗與排放表現。提供綜效 352ps的最大馬力與最大扭力 720Nm 的性能表現，並標配主動式氣壓懸吊，以提升行車品質與質感回饋。
X5 xDrive40d M Sport的售價為日幣 1,290萬。預計最快於 2024 年第一季開始交付。隨著 X5 xDrive40d M Sport 的加入，日本市場 Bmw X5 車系現共分為四個車型等級，包括插電式混合動力車 xDrive50e M Sport（日幣 1260 萬元起）、高性能車型 X5 M60i xDrive（日幣 1520 萬元起）、X5M（日幣 1972 萬元起）。
BMW 於 1999 年首度推出第一代 X5 (E53) 即為當代車壇投下震撼彈，以前所未見的姿態定義全新SAV (Sport Activity Vehicle) 豪華運動休旅，極具前瞻性的眼光不僅贏得消費者熱愛，開拓品牌 X 車系的新篇章。如今演變至第四世代的 G05 X5 已透過優質的實力以及實用性證明了自身在在現今主流 SUV 市場中無法撼動的地位，並在 2023 年迎來小改款變革。而國內市場方面，BMW 總代理汎德於今年 (8/10) 宣布小改款 BMW X5 發表上市，主要針對外觀、內裝進行小針美容並全面導入 48V 輕油電技術及 Operating System 8.5，車型編成與建議售價為：X5 xDrive30d xLine (345 萬元起)、X5 xDrive40i M Sport (392 萬元起)。BMW X5在現今主流 SUV 市場中擁有無法撼動的地位，以運動化理念來打造 SAV (Sport Activity Vehicle)，在斯文的外表下卻藏有豪放不羈的性格表現，還能攜家帶眷前往戶外接近大自然的全方位豪華座駕，相信能持續在國內豪華運動休旅市場創造良好的銷售成績。