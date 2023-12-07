▲專為歐洲市場量身打造　Lexus LBX 歐洲市場正式開放訂購

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在外觀上，全新 LBX 承襲 Lexus RX 最新的家族式設計語言 ALLURING x VERVE，銳利的大燈組內部以單眼式頭燈呈現，保桿中央以貫穿式飾條連結，下方則整合了蜂巢狀水箱罩，而引擎蓋前方的廠徽並未有藍色的元素，也透露了新車將持續採用內燃機動力。
側面來看，LBX 在車門中段選用立體式的腰線並提供雙色車身設計來吸引時下的年輕族群。至於在車尾部分，則可以看到加入了凹字形的 LED 貫穿式燈組，營造出強烈的辨識度，同時牌照位置也位於保桿下方，讓新車保有年輕動感的氣息。車身尺寸方面，長寬高分別為 4,190mm x 1,825mm x 1,545mm，軸距為2,580mm，後廂空間在 5 人狀態下為 332 公升。
內裝方面，LBX 採用相當簡潔的設計，冷氣出風口置於中控台最上緣，並配有最新的 12.3 吋數位儀表板，同時中控台下方的 9.8 吋 Link Connect 多媒體觸控螢幕與中央鞍座連為一體，提升駕駛人的操作直覺性。在配備部分則提供含 13 顆揚聲器的 Mark Levinson 音響系統、抬頭顯示器等。
動力全車系搭載 1.5L THS-II 混合動力系統，由一具 1.5L三缸自然進氣引擎搭配電動馬達，綜效輸出為 136匹、最大扭力為 185牛頓米，並搭配 E-CVT 變速箱及提供 E-Four 電子四驅系統，官方指出其可在 9.2 秒完成 0-100km/h 加速。
Lexus 官方指出，LBX 是專為歐洲市場設計而來，於 2023 年 6 月率先於歐洲市場亮相，而現 12 月則正式開放預訂，預計 2024 年 3 月開始交車。未來也將規劃於其他海外市場推出，主要對手鎖定 Mercedes-GLA、Audi Q2 等豪華品牌小型 SUV，相信以 Lexus 原廠對台灣市場的重視程度，應將很快地導入並再在國內道路上與國人正式相見，7Car<小七車觀點> 將持續關注 Lexus LBX 最新消息，並帶來進一步的報導，敬請關注。