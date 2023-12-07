▲新臺幣 293 萬元起　第六代 Mercedes-Benz E-Class (W214) Sedan & Est

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台灣賓士總裁 金恩中 (Eun Choong Kim)。外觀方面，可看到融入全新世代家族設計語彙，經典的三廂式房車輪廓變得更加流線動感，並導入隱藏式車門把手，使得風阻係數僅達 0.23cd。頭燈承襲了猶如以往舊式代 “花生眼” 的造型，水箱護罩、保險桿以及尾燈都加入三芒星廠徽以象徵其不可撼動的身分，車輪尺寸從 18 吋到 21 吋不等。台灣賓士表示，首波引進車型外觀套件上則提供 Avantgarde Line、 AMG Line 與 Exclusive Line 三種選擇，並採用全新前後燈組設計，與亮黑色飾板，將水箱護罩及大燈相連構成新世代外觀。值得一提的是，本次改款依然保留高階的立標車款造型作為選配，作為市場上的縮小版 S-Class。
內裝方面，全新 E-Class 內裝鋪陳與 EQE (V295) 純電車非常神似，同樣具有結合科技及豪華的數位駕駛艙設計，最大的差別在於選擇使用隨儀表台輪廓延伸的冷氣出風口造型，而非 EQE 的渦輪形狀。科技方面導入全新世代的 MBUX 車載系統，並結合 AI 人工智慧，語音助理能辨識更多自然語言的操作指令，也能在指定條件下啟用 “Just Talk” 功能，直接與語音助理對話。此外 MBUX 車載系統能了解乘客使用習慣或車主自行設定，透過“Routines”這項功能達成自動化的目標。此功能是以特定條件達成時，系統自動執行相對應的車輛設定。列為選配的 MBUX Superscreen 大面積高解析螢幕提供多元的娛樂與車輛設定，導入 MBUX Entertainment Plus，擁有 5G 傳輸技術，更可下載如“TikTok”或“Angry Bird”等應用程式。此外，全新 E-Class 將搭載支援 Dolby Atmos 杜比全景聲環繞音效的 Burmester® 4D 環場音響系統，以 17 支喇叭 730 瓦創造身歷其境的環繞音效，而安裝於雙前座的聲波傳感器，將低音轉換成震動回饋；結合全新升級的車室燈光效果，讓音樂不只悅耳，還能擁有視覺享受。
動力配置方面，國內首波引進之 E 200 與 E 300 車型將統一搭載直列四缸渦輪增壓汽油引擎，均具備 48V 高效輕油電系統，搭配上 9G-TRONIC 九速手自排變速箱；前者擁有 204 (+23)hp@5,800rpm 最大馬力和 320Nm@1,600-4,000rpm 峰值扭力，0-100km/h 加速表現為 7.5 秒，極速可達 240km/h；後者最大輸出提高至 258 (+23)hp 和 400Nm，零百加速表現縮短至 6.3 秒，最高尾速更來到 250km/h。
E-Class 車系的前身可追溯至 1946 年推出的 W120 車系，75 年來在全球市場累計售出約 1,700 萬輛，而現行的 W213 世代自 2016 年在國內推出以來也受到各地消費者的強烈歡迎，是品牌相當重要的中堅戰力。台灣賓士持續為豪華市場樹立標竿，推出全方位的豪華產品，其中 E-Class 更是熱門主力之一；如今迎來全新第六代大改款，不僅內外觀全部革新，在數位科技更是大幅進化，持續在主管級豪華車市場中脫穎而出。