2024 年開始供應市場 歐規 Suzuki Swift 登場

8 款車型獲得 5 星評價 、3 款車型僅得 4 星評價　Euro NCAP 公布 2023 最終輪撞測成績

▲8 款車型獲得 5 星評價 、3 款車型僅得 4 星評價　Euro NCAP 公布 2023 最終輪撞測成績
▲8 款車型獲得 5 星評價 、3 款車型僅得 4 星評價　Euro NCAP 公布 2023 最終輪撞測成績

7Car 小七車觀點

Euro NCAP (歐洲新車安全評鑒協會) 發佈了本年度最後一批撞擊測試報告，並公佈以下受測車型的安全評測結果，包括 Volkswagon ID.7、Bmw 5-series、Mercedes-Benz EQE SUV、BYD (比亞迪) 唐、Kia EV9、XPENG G9、VinFast VF8、smart #3、BYD (比亞迪) Seal U、Honda ZR-V 以及 Hyundai Kona 等共計 11 款車型。值得一提的是，本次測試當中是以純電車款佔測試大宗，其中還包含中國大陸品牌 BYD、Xpeng 小鵬等，皆獲得優良的五星評價 ; 反觀 Honda ZR-V、Hyundai Kona 與越南品牌 Vinfast VF8 則在測試中僅取得四星的成績，表現略為遜色。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Volkswagon ID.7 歸類為 Large Family Car，其碰撞安全各方面皆表現出色，在成人防護得分 95%，兒童防護得分 88%，行人防護得分 83%，安全輔助得分 80%。

再來看到近期國內剛上市之 Bmw 5-series，其碰撞安全表現也是相當出色，在成人防護得分 89%，兒童防護得分 85%，行人防護得分 86%，安全輔助得分 78%，與 Volkswagon ID.7 一同獲得五星總評價。

Mercedes-Benz EQE SUV 歸類為 Large SUV，但整體表現也是相當亮眼，尤其是在安全輔助方面。在成人防護得分 87%，兒童防護得分 90%，行人防護得分 80%，安全輔助得分 85%。同樣獲得五星總評。

再來看到中國大陸品牌 BYD Tang（比亞迪 唐)，該車為 Euro NCAP 12 月發佈的第一款中國大陸車款，在成人防護得分 87%，兒童防護得分 87%，行人防護得分 80%，安全輔助得分 73%，與 BYD 旗下另外三款車型一樣獲得五星總評。

而 BYD (比亞迪) 的第二款受測車型 Seal U，也獲得亮眼的成績，在成人防護得分 90%，兒童防護得分 86%，行人防護得分 83%，安全輔助得分 77%。

XPENG (小鵬) G9 則為本次 Euro NCAP 測試的第二個中國大陸品牌，在成人防護得分 85%，兒童防護得分 85%，行人防護得分 78%，安全輔助得分 78%，也是獲得相當亮眼的成績。

再來看到近期國內街頭頻頻捕獲並且即將上市的 Kia EV9 ，與 Mercedes-Benz EQE SUV 同樣歸類為 Large SUV，在成人防護得分 84%，兒童防護得分 88%，行人防護得分 76%，安全輔助得分 83%。

smart 全新車款 #3 歸類為 Small Family Car，該車在成人防護得分 90%，兒童防護得分 86%，行人防護得分 84%，安全輔助得分 85%，同樣獲得五星總評。

來自越南的新創電動車品牌 VinFast ，為 VinFast 品牌在 Euro NCAP 測試的首款車型。在成人防護得分 76%，兒童防護得分 89%，行人防護得分 77%，安全輔助得分 79%，僅獲得了四星總評稍嫌可惜。

受測車單中，僅獲得四星評價之 Honda ZR-V，在成人防護得分 79%，兒童防護得分 86%，行人防護得分 81%，安全輔助得分 68%，整體表現略微遜色 ; 再來看到 Hyundai Kona，於成人防護得分 80%，兒童防護得分 83%，行人防護得分 64%，安全輔助得分 60%。該車其他道路使用者防護、駕駛輔助系統僅拿到 60 分左右之成績，因此 Euro NCAP 僅給予四星評價。

Euro NCAP 秘書長 Michiel van Ratingen博士表示，多年來，Euro NCAP 一直被指責受到該組織安全性日漸嚴格規範影響，而間接增加了汽車車體的重量。人們認為，安全性的增加意味著汽車重量的增加。但事實並非如此，如今我們所見的汽車重量增加肯定與安全無關，而是由於消費者偏好大型 SUV 和電動車，因此車廠趨向開發更大的電池來緩解消費者的續航焦慮。但是這種趨勢既不利於安全，也不利於環境。因為大型車能源效率通常低於小型車的，更糟的是，當更重、車體強度更高的電動車發生撞擊時，將對其他用路者產生更大的衝擊，而安全問題就會衍伸而來。

Suzuki Wagon R於日本累計銷量突破500萬輛大關

新臺幣 293 萬元起　第六代 Mercedes-Benz E-Class (W214) Sedan & Est

專為歐洲市場量身打造　Lexus LBX 歐洲市場正式開放訂購

標配 3 排座椅/建議售價日幣 1,290 萬元起　Bmw 日本市場新增 X5 xDrive40d M Sport 車型

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞