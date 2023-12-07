▲8 款車型獲得 5 星評價 、3 款車型僅得 4 星評價　Euro NCAP 公布 2023 最終輪撞測成績

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Volkswagon ID.7 歸類為 Large Family Car，其碰撞安全各方面皆表現出色，在成人防護得分 95%，兒童防護得分 88%，行人防護得分 83%，安全輔助得分 80%。
再來看到近期國內剛上市之 Bmw 5-series，其碰撞安全表現也是相當出色，在成人防護得分 89%，兒童防護得分 85%，行人防護得分 86%，安全輔助得分 78%，與 Volkswagon ID.7 一同獲得五星總評價。
Mercedes-Benz EQE SUV 歸類為 Large SUV，但整體表現也是相當亮眼，尤其是在安全輔助方面。在成人防護得分 87%，兒童防護得分 90%，行人防護得分 80%，安全輔助得分 85%。同樣獲得五星總評。
再來看到中國大陸品牌 BYD Tang（比亞迪 唐)，該車為 Euro NCAP 12 月發佈的第一款中國大陸車款，在成人防護得分 87%，兒童防護得分 87%，行人防護得分 80%，安全輔助得分 73%，與 BYD 旗下另外三款車型一樣獲得五星總評。
而 BYD (比亞迪) 的第二款受測車型 Seal U，也獲得亮眼的成績，在成人防護得分 90%，兒童防護得分 86%，行人防護得分 83%，安全輔助得分 77%。
XPENG (小鵬) G9 則為本次 Euro NCAP 測試的第二個中國大陸品牌，在成人防護得分 85%，兒童防護得分 85%，行人防護得分 78%，安全輔助得分 78%，也是獲得相當亮眼的成績。
再來看到近期國內街頭頻頻捕獲並且即將上市的 Kia EV9 ，與 Mercedes-Benz EQE SUV 同樣歸類為 Large SUV，在成人防護得分 84%，兒童防護得分 88%，行人防護得分 76%，安全輔助得分 83%。
smart 全新車款 #3 歸類為 Small Family Car，該車在成人防護得分 90%，兒童防護得分 86%，行人防護得分 84%，安全輔助得分 85%，同樣獲得五星總評。
來自越南的新創電動車品牌 VinFast ，為 VinFast 品牌在 Euro NCAP 測試的首款車型。在成人防護得分 76%，兒童防護得分 89%，行人防護得分 77%，安全輔助得分 79%，僅獲得了四星總評稍嫌可惜。
受測車單中，僅獲得四星評價之 Honda ZR-V，在成人防護得分 79%，兒童防護得分 86%，行人防護得分 81%，安全輔助得分 68%，整體表現略微遜色 ; 再來看到 Hyundai Kona，於成人防護得分 80%，兒童防護得分 83%，行人防護得分 64%，安全輔助得分 60%。該車其他道路使用者防護、駕駛輔助系統僅拿到 60 分左右之成績，因此 Euro NCAP 僅給予四星評價。
Euro NCAP 秘書長 Michiel van Ratingen博士表示，多年來，Euro NCAP 一直被指責受到該組織安全性日漸嚴格規範影響，而間接增加了汽車車體的重量。人們認為，安全性的增加意味著汽車重量的增加。但事實並非如此，如今我們所見的汽車重量增加肯定與安全無關，而是由於消費者偏好大型 SUV 和電動車，因此車廠趨向開發更大的電池來緩解消費者的續航焦慮。但是這種趨勢既不利於安全，也不利於環境。因為大型車能源效率通常低於小型車的，更糟的是，當更重、車體強度更高的電動車發生撞擊時，將對其他用路者產生更大的衝擊，而安全問題就會衍伸而來。