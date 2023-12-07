▲持續發動全球產品攻勢　Fiat 於拉丁美洲和非洲推出 Titano 皮卡

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Fiat Titano 的名字與 Nissan Titan 一樣源自希臘神話，該車提供單廂以及雙廂兩種配置，最高可容納五名乘客。外觀方面，凹凸有致的輪廓充分體現其耐操的潛力，車尾驕傲地印有標誌性的 "Titano " 徽標。內裝方面，前座可選擇 2 張獨立座椅或整合式 3 人座椅，中央及副駕駛座位傾倒後可承受 75 公斤重量，並提供27 公升小物品置物空間，後座椅支援 6/4 分離傾倒，傾倒後椅背可承受最大 100 公斤的重量。配備方面，擁有 USB/藍牙連接、雙區恆溫空調、10 吋多媒體螢幕、Apple CarPlay/Android Auto 手機連接等。
動力方面，採用符合 1.9 升直列 4 缸渦輪增壓柴油引擎，可輸出 150bhp 最大馬力和 350Nm 峰值扭力，搭配 6 速手排變速箱，兩者都提供後輪驅動或四輪驅動選項，四輪驅動車型具備 4H/4L 鎖定模式切換，最大載重 1,020~1,210 公斤，最大涉水深度為 600mm，進入角 29~30 度，穿越角 25 度，離去角 26~27 度，最低距地高 214~235mm，最大拖曳重量達到 3 公噸。具備一定程度的越野表現，相信面對多樣路況的南美洲國家應該不是難事。
國內方面，雖然目前臺灣市場並沒有 Fiat 總代理，但仍有不少貿易商持續導入，如專門引進 Alfa Romeo、Fiat、Abarth 義大利車款的 PIT 挪威特國際便是其中一員，滿足少數追求與眾不同的消費者需求。