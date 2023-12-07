▲首增 N Line 車型 新款 Hyundai Tucson 韓國上市

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全新改款 Tucson 首度公開全新的 N Line 車型。Tucson N Line 將換上專屬造型的 19 吋車輪，並配有更加運動化的前保險桿造型，水箱罩內部的LED 晝行燈也同步進行了更新，改採四點式設計呈現；而車尾後保桿下方亦經過重新設計，取消菱形紋理，方向燈組也改為梯形的結構，有望強化整體辨識度。
內裝方面，全新小改款 Tucson L 內裝透過更新整體鋪陳，呈現出比現行款更加豪華、科技的感受，換上更加立體化的全新三幅式方向盤，儀錶板與中控台改採雙 12.3 吋曲面觸控螢幕設計，此外冷氣出風口、恆溫空調面板等等皆進行了修飾更新，值得一提的是，排檔桿由原來的按鍵式變更為撥桿設計並置於方向盤右側下方，而原先排檔位置則新增手機無線充電面板以及置杯架，以提高空間利用率，同時也強化了空間感和實用性。
第四代 Hyundai Tucson L 問世後就成為國產中型 SUV 的佼佼者，其中，於 6 月上市的 Turbo Hybrid 車型發售至今，累積訂單已突破 4,500 台，可見其受歡迎的程度。如今小改款版本的問世，雖 Hyundai 國內總代理南陽實業尚未有小改款車型導入及推出時程的相關資訊，但以國內市場銷售之成績來看，相信小改款 Tucson L 將會很快的與國人相見。