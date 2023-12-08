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又一換標車型 全新 Fiat Titano 登場

▲又一換標車型 全新 Fiat Titano 登場
▲又一換標車型 全新 Fiat Titano 登場

7Car 小七車觀點

在集團資源最大化的趨勢下，Stellantis 集團旗下品牌擁有眾多的皮卡分布全球市場，如 Fiat Strada、Ram 700 和 Ram Rampage、Peugeot Landtrek 等，而近日 Fiat 宣布於拉丁美洲和非洲市場推出另一款 Titano 皮卡，其也正是 Peugeot Landtrek 的換標孿生車款。

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Fiat 宣布於拉丁美洲和非洲市場推出 Titano 皮卡。
此次登場的 Fiat Titano 一詞源自於希臘神話，與國內消費者較熟悉的 Ford Ranger 屬於同一級距的市場。這款中型貨卡的原型其實就是長安凱賽 F70，是由長安汽車和 PSA 集團開發的皮卡。自 2019 年推出以來，已陸續在世界各地的工廠生產，並根據市場需求換上不同的廠牌，以迎合當地市場喜好。

Fiat Titano 目前已在阿爾及利亞當地接受預訂，採用 1.9 升柴油渦輪動力，搭配 6 速手排變速箱可發揮 150 匹最大馬力和 350 牛頓米的峰值扭力。官方公布其最大載重能力可達 1,210 公斤。而在巴西市場，則將換上輸出更強勁的 2.2 升柴油引擎，最大馬力為 200 匹，峰值扭力為 450 牛頓米。

Fiat Titano 在阿爾及利亞提供 4x2 單廂車型，亦有 4x4 配置的雙廂車型，最多可乘載 5 名人員。單廂版車長為 5,330mm ，雙廂版車長為 5,390mm ，全車系車寬均為 1,920mm，單廂版貨台尺寸為 2,430x1,600x500 (mm)，雙廂版貨台尺寸為 1,630x1,600x500 (mm)。

內裝方面延續 Landtrek 的鋪陳，配有平底化方向盤及 10 吋數位儀表板，前座可選擇 2 張獨立座椅或整合式 Multiflex 3 人座椅，中央及副駕駛座位傾倒後可承受 75 公斤重量，並提供27 公升小物品置物空間，後座椅支援 6/4 分離傾倒，傾倒後椅背可承受最大 100 公斤的重量。配備方面， Landtrek 擁有 USB/藍牙連接、雙區恆溫空調、10 吋多媒體螢幕、 Apple CarPlay/Android Auto 手機連接及 10GB 硬碟等。

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