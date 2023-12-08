▲新一代 Mitsubishi Triton 獲得 2023 ASEAN NCAP 最高撞擊測試五星等級

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Mitsubishi 宣布新一代 Triton 獲得 2023 ASEAN NCAP 撞擊測試最高五星級的評價。據官方表示，全新一代 Mitsubishi Triton 採用高剛性 RISE 車身，在發生碰撞時能夠吸收足夠的能量，能盡可能減低車艙變形量，並且標配安全帶和七顆 SRS 安全氣囊，為車內乘員提供高水準的防護。且在預防性安全性能方面，全車系均標配主動式安全功能，例如防止打滑的車身穩定控制系統和具有行人偵測功能的前方碰撞緩解系統 (FCM) 等等。
全新 Triton 是Mitsubishi 旗下一噸等級的貨卡，其車系歷史來源可以追溯至 1978 年推出的 Forte。在此後的 45 年裡，已經累積推出五代車型，並約 560 萬輛的產能，銷往全球約 150 個國家，也因此該車系成為品牌的全球戰略車型之一。
全新第六代 Mitsubishi Triton於今年 7 月首度推出，以「Power for Adventure」為產品理念，從內到外包含底盤、車身、引擎等處都進行了全面改造。外型承襲 XRT Concept 的造型，水箱護罩以方正的造型取代一如往常的 Dynamic Shield 家族式設計語彙，同時藉由大量輕量化材料，以及後方貨斗離地高度降低 45mm，使得新車在裝卸物品時更加便利。
動力上搭載一具全新的 2.4 升柴油渦輪四缸引擎，具備三種功率，分別為 150hp（110kW）、184hp（135kW）和 204hp（150kW），搭配 6 速自排或手排變速箱。目前 Triton 已經率先在泰國進行生產及銷售，並將於明年初在日本市場推出。