▲市場稀有純電 LSUV 之作　Kia EV9 GT-Line 4WD 六人座 試駕

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本次試駕車型為 Kia EV9 GT-Line 4WD 六人座。外觀方面，Kia EV9 GT-Line 承襲品牌 "Opposites United" 原則以及 "Bold for Nature" 的設計語彙，具體落實了 EV9 Concept 概念車的設計思維，車身尺碼分別為 5,010x1,980x1,755mm。車頭採用 Digital Tiger Face 的設計，搭載了與頭燈相鄰的兩組小立方體，為 EV9 創新的 "Star Map LED 日行燈"，並提供精緻的動畫照明模式；黑色亮面烤漆與 GTL 保桿設計創造出粗曠但精緻的跑格氣息。車側輪廓由多邊形設計語言打造，三角形擋泥板結合幾何輪拱，齊平的車外把手和錐形後車頂線則呈現出流線運動感，風阻係數僅達 0.28cd，並足踏 21 吋黑化鋁圈。車尾部分，帶有隱藏式後雨刷，簡潔俐落的尾門線條與細長的尾燈，呼應車頭的設計風格，讓兩者更相得益彰。
承襲品牌 "Opposites United" 原則以及 "Bold for Nature" 的設計語彙，具體落實了 EV9 Concept 概念車的設計思維。
採用 Digital Tiger Face 的設計，搭載了與頭燈相鄰的兩組小立方體，為 EV9 創新的 "Star Map LED 日行燈"，並提供精緻的動畫照明模式。
前保險桿具有主動啟閉的氣簾設計。
車頭蓋下方儲藏空間達 52 公升，若是 RWD 車型則擁有 90 公升。
車身尺碼分別為 5,010x1,980x1,755mm。
GTL 橋型黑化行李架。
GTL 黑化底層窗框以及與車身切齊的隱藏式車外把手。
Digital Side Mirror 與傳統後視鏡相比，提供更寬、更清晰的後方視野。即使在惡劣天氣下也能通過高階攝像頭和 7 吋 OLED 螢幕來確保行車安全。
側裙同樣具有黑化設計，同時配有鋁質飾板。
GT-Line 車型足踏 21 吋黑化鋁圈；Earth 車型則配有專屬 19 吋雙色鋁圈。
車尾呼應車頭的設計風格，讓兩者更相得益彰。
帶有隱藏式後雨刷，看上去更加簡約順眼。
簡潔俐落的尾門線條與細長的 LED 尾燈。內裝方面，源自品牌 " Opposites United" 與 " Technology for Life " 設計理念，優雅簡約、尊榮、人性化且永續的車室提供六人座和七人座兩種形式，並可依照車主需求選擇座椅配置和功能。前排配置懸浮式的全景儀錶板結合雙 12.3 寸觸控式螢幕，中控台擁有多樣且充足的置物空間。另配有提供指紋識別裝置、沉浸式數位體驗的高畫質視聽系統，以及多色車室氛圍燈、恆溫空調控制、14 支揚聲器的 Meridian 音響系統、按摩座椅 (Relaxation) 等舒適設備。當車輛在充電時，第一排和第二排座椅能夠同時傾斜讓乘客放鬆和休息，第二排兩個單獨座椅可選擇放鬆模式或向車門轉動 90 度、向第三排轉動 180 度，並擁有高達 2,393L 的行李置物空間，同時搭載三區自動恆溫空調、感應式尾門、具備電動摺疊啟閉功能的第三排靠背等多項尊榮豪華配備。安全配備上，Kia EV9也搭載了前方主動防撞輔助系統（FCA）、全速域智慧巡航控制系統（SCC）、盲區顯影輔助系統（BVM）、盲區防撞主動煞車輔助系統（BCA）等完整的主動安全科技。
內裝鋪陳源自品牌 " Opposites United" 與 " Technology for Life " 設計理念。
非真圓四輻式多功能方向盤，左方主要控制駕駛輔助系統，右方則可操控多媒體系統及手機介面。
方向盤下方設有 Drive Mode 和 Terrain Mode 按鍵，方便駕駛輕鬆切換駕駛模式。
油門、煞車踏板採金屬飾板妝點，並具有 + 與 - 符號。
前排配置懸浮式的全景儀錶板結合雙 12.3 寸觸控式螢幕。
提供 12 吋 HUD 抬頭顯示器。
車輛啟動鍵與排檔桿設於方向盤右後方。
中央獨立出來的 5 吋數控螢幕可用來控制空調系統，儀表檯上仍保留實體按鍵來操作。
多色車室氛圍燈在夜間的視覺效果極佳，並提供 4,096 種顏色搭配。
中央扶手具有實用的杯架配置，下方則可見 Auto-Hold、陡坡緩降、倒車顯影等配置。另享有指紋辨識系統與無線手機充電盤。
中控台擁有多樣且充足的置物空間。
除擁有雙層隔音玻璃外，更配備 Meridian Premium Sound System，提供高品質音樂饗宴。
第一排和能夠傾斜讓乘客放鬆和休息。
前排座椅具舒適的網狀頭枕、電動加熱及通風功能。
副駕駛座側方設有電動調整功能，方便駕駛直接操作。
第二排兩個單獨座椅可選擇放鬆模式或向車門轉動 90 度、向第三排轉動 180 度。同時更享有通風加熱功能。
第二排乘客可透過車頂上的第三區恆溫空調控制溫度及模式。
側窗設有遮陽簾，保護乘客隱私。
中船下方具有可伸縮的收納空間。
第三排具備電動摺疊啟閉功能以及獨立杯架。
前後排皆配有玻璃天窗。
Kia EV9 擁有高達 2,393L 的行李置物空間。
擁有 V2L (Vehicle to Load) 電器電源分享功能。
尾廂左側設有電動尾門開關，大幅滿足車床族的需求。
障板下方擁有小容積的儲存空間以及隨車工具。Kia EV9 基於 Kia 全球電動車模組化平台 (E-GMP) 打造，臺灣導入的 Long Range 車型標準搭載 99.8 kWh 電池組。而本次試駕的 EV9 GT-Line 為四輪驅動配置，提供 283kW (385PS) 最大輸出，僅需 5.3 秒即可從靜止加速到 100 km/h，充滿電後可提供 500 公里以上的最大續航里程 (WLTP)；具備 800V 超高速快充科技的強大優勢，從 10% 充電至 80% 最快可約 24 分鐘達成。另外也擁有 V2L (Vehicle to Load) 電器電源分享功能及 2.5 噸拖曳能力。
駕駛可透過中央 12.3 寸觸控式螢幕來監控電池狀態、電耗紀錄等等。
透過主動聲音設計提供合成的駕駛音效。
可透過煞車模式來調節感受、回應能力等等。
具備 800V 超高速快充科技的強大優勢，從 10% 充電至 80% 最快可約 24 分鐘達成。開著 Kia EV9 GT-Line 4WD 上路，其寧靜平順的起步反應合乎期望，踏板給予的線性回饋有助於掌握豐沛的扭力輸出，即便噸位不小也具有輕快的加速能力，當車速來到較高速域時的隔音表現十分出色，整體 NVH 工程達到豪華車的水準之上。乘駕感受方面，EV9 擁有沉穩的懸吊系統調校，其車體帶來良好的剛性，方向盤提供的指向性與輔助力道有效消弭高車身可能具有的先天劣勢，在彎道中仍提供足夠的信心，避震器阻尼對於路面起伏與坑洞的吸震能力良好，創造舒適的行路品質。
作為市場上首批推出的七人座電動車之一，Kia EV9 是一款多功能、寬敞的家庭用車，具有先進的 800V 充電科技、創新功能以及出色的駕駛輔助系統，不僅在全球各地市場贏得關注，更接連榮奪各項國際車壇大獎，展現出品牌在造車與先進科技的前瞻工藝，成功打破世人對電動車的定義與想像，相信在國內正式發表後，將能獲得前瞻車主肯定。
在全球電能化高速發展的趨勢下，數家汽車大廠紛紛公布屬於自己的產品藍圖，而 Hyundai-Kia 集團先前就擬定了「S 計畫」，目標是在 2025 年前，推出 11 款電動車，2030 年時每年銷售達 323 萬輛電動汽車，並佔據電動汽車市場的 12%。Kia總代理台灣森那美起亞，也將持續以邁向永續移動新未來為目標，持續導入最新的新能源車款，傳遞「Movement that inspires移動 ‧ 啟發人心」的品牌精神，打造超越消費者期待的用車體驗。