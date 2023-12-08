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特企／ible Airvida E1空氣清淨Ｘ降噪耳機　榮獲2024台灣精品獎

▲不僅搭載25dB主動降噪耳機，Airvida E1亦擁有超長續航力，聆聽音樂搭配空氣清淨連續8小時不間斷。（圖／品牌提供）
▲不僅搭載25dB主動降噪耳機，Airvida E1亦擁有超長續航力，聆聽音樂搭配空氣清淨連續8小時不間斷。（圖／品牌提供）

本報訊

長久耕耘隨身空氣清淨機的ible（鴻辰通訊），推出全球首創結合藍牙降噪耳機的穿戴式負離子空氣清淨機Airvida E1，不但提供空氣敏感族群一個全新的解決方案，搭配專屬App，讓使用者隨時獲得所在地空污及花粉警報，做為調整負離子量的依據。繼日本「優良設計大賞Good Design Award」與台灣國家生醫最高獎SNQ「防疫類產品」第一名後，再次榮獲2024年「台灣精品獎」，代表Airvida E1兼具了安全、效用與設計三重國內外權威獎項的肯定。

Airvida E1擁有高度淨化效率，經日本等國際實驗室測試，可有效減少空氣中的COVID-19病毒、H1N1流感病毒、PM2.5、花粉/ 過敏原等有害物質。Airvida E1採用ible獨創的「呼吸路徑生態離子」技術，讓負離子不僅數量更多，且更有方向性沿著呼吸路徑朝口鼻釋放，最高每0.6秒可釋放3,000萬個負離子，於口鼻附近實測更超過600萬個負離子，約當於600倍森林瀑布的濃度。

為提供使用者更完整的體驗服務，Airvida E1的專屬App，可根據使用者定位，提供當地的空氣品質（AQI）/ PM2.5/ 花粉即時資訊。另外，App會根據空氣狀況即時示警推播，提醒周邊空氣情況，建議使用者合適的負離子釋放濃度，來應對各種環境的挑戰。

Airvida E1搭載25dB主動降噪設計，在清淨空氣的同時，亦屏蔽惱人噪音。耳機採用高級鈦塗層複合振膜，搭配13 mm動圈驅動單元，音質渾厚穿、透力強，讓使用者感受震撼音樂的躍動。

Airvida E1僅只42g，清淨空氣與耳機一同使用電力可達8小時，單純清淨空氣，電力更長達30小時。搭配Airvida E1專屬底座，即可變身個人的桌上型空氣清淨機，即使不配戴身上，也能置於床頭櫃或是融入工作環境，真正隨時隨地、無縫使用。

ible長期深耕空汙與過敏原問題解決方案，2016年首推世界最輕巧的穿戴式空氣清淨機Airvida，採用全球獨創的「呼吸路徑生態離子」技術，去除空氣中病毒、過敏原、PM2.5與細菌的效率更是大幅提高。不僅熱銷瑞士、日本等15餘國，更獲得日本樂天網友4.3分的超高好評，其中97%花粉過敏網友亦明顯感到狀況改善；本次Airvida E1的推出，期待給使用者在通勤、工作、健身的過程中，屏蔽惱人噪音及空氣髒汙，隔絕外界紛擾，感受自我的純淨空間。
 

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