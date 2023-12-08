▲以 360 點高分奪冠！　Toyota Prius 榮獲 JCOTY 日本年度風雲車大賞殊榮

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第五代 Toyota Prius 於 2022 年 11 月 16 日於日本正式發表，採用第二代 TNGA 平台打造並融入全新家族設計語彙，以及第五代 Plug-in Hybrid System。此外，該車的重心更低，軸距更長，動態性能得到了明顯改善，受到了評審高度讚揚，更使得它在 10 款上榜的車輛中，以 360 點的高分超過 BMX X1 和 Honda ZR-V，奪得年度風雲車冠軍。
和泰汽車於 2023 年 4 月 25 日發表 Toyota Prius PHEV 上市發表會，共分為旗艦版和鉑金版，建議售價分別為新臺幣 129.5 萬元起和 137.5 萬元起，年度販賣目標為 1,000 輛；並標榜它為「無里程焦慮的電動車」，具有都市純電、長程油電備援的特點，純電里程行駛可滿足多數人平均每次行駛所需里程，且使用家用插座即可便利充電、並搭載油電備援系統，讓民眾假日出遊也無須計畫需要在哪個地點充電，電池容量達 13.6kWh，並搭載高效率的動能回收系統，讓純電里程最長可達到 97 公里，日常、通勤均可享受純電車的駕駛樂趣！而充電更是相當容易，家用 110V/220V 插座均可充電，讓消費者無論在家中或停車場，都可以便利補充電能。
Prius 車系最早於 1997 年推出，成為早期商品化生產的油電混合車款的代表產品之一，後續發展出共 4 個世代，國內市場由和泰汽車自第二代開始導入，並且在第三代時少量引進 Prius PHV 插電式版本，第四代 (代號 XW50) 從 2015 年 9 月問世迄今，已在車壇征戰多年。而第五代 Pruis 帶來超吸睛外型以及全新世代的科技，如今更得到日本年度風雲車大賞的肯定，相信能為銷售帶來佳績。
和泰汽車蘇純興總經理 (左一)、TMC 大矢開發負責人 (左二)，及和泰汽車黃南光董事長 (右)於 4 月 25 日舉辦的 Toyota Prius PHEV 上市發表會。