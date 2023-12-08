▲限量配額 32 部、新臺幣 341.5 萬元起　Audi TT & TT RS Ultimate Edition

我是廣告 請繼續往下閱讀
TT RS Coupé Ultimate Edition 則標配 RS 專屬外觀套件及 20 吋 Audi Sport 鋁合金輪圈，提供拉丁紅、渦輪藍等專屬車色，和三款 Audi Exclusive 車色選擇。內裝部份特別搭配 Audi Exclusive 套件，包含 Nappa 真皮座椅、Audi Exclusive Alcantara 麂皮方向盤 (含 12 點鐘方向標示)、Audi Exclusive RS logo 腳踏墊等。
動力部分，Audi TT Coupé Ultimate Edition 搭載 2.0L 直列四缸渦輪增壓引擎，配上 S-tronic 七速自手排以及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，可輸出 245hp@5,000 - 6,700rpm 最大馬力和 370Nm@1,600 - 4,300rpm 峰值扭力，0-100km/h 加速可在 5.2 秒達成，極速為 250km/h。TT RS Coupé Ultimate Edition 則換上 2.5L 直列 5 缸渦輪增壓引擎，動力提升至 400hp/5,850-7,000rpm 和 480Nm/1,950-5,850rpm，零百加速縮短至 3.7 秒，最高尾速可達 280km/h。
第一代車型最初在 1995 年法蘭克福車展上進行了預覽，三年後作為轎跑車上市銷售，1999 年又推出了敞篷跑車。經過近26 年發展了三個世代，如今終於到了與 TT 說再見的時候了。
而 Audi 發展直列 5 缸引擎已有約莫 40 年的歷史，最早可見於 1976 年的 Audi 100，當時最大馬力為 136hp，後續發展至 2.5 TFSI 世代更獲得 7 次年度最佳引擎，相似的設計在車壇日漸稀少，如今 Audi TT 車系的正式停產，恐將是喜愛 Audi 直列 5 缸引擎的車迷朋友最後入手的機會。