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限量配額 32 部、新臺幣 341.5 萬元起　Audi TT & TT RS Ultimate Edition

▲限量配額 32 部、新臺幣 341.5 萬元起　Audi TT & TT RS Ultimate Edition
▲限量配額 32 部、新臺幣 341.5 萬元起　Audi TT & TT RS Ultimate Edition

7Car 小七車觀點

Audi TT 在 1998 年成功投入量產後，迄今已有 25 年的歷史，總計售出超過 500,000 輛，而伴隨著品牌轉型及市場需求，如今在結束產品生產週期後正式走入歷史。台灣奧迪今日 (12/8) 宣布即日起推出 Audi TT、TT RS Ultimate Edition，限量 32 部，建議售價分別為新臺幣 341.5 萬元起、384.6 萬起。

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Audi TT Coupé Ultimate Edition 提供金屬冰川白、金屬萊姆黃、金屬克洛諾斯灰與金屬星際藍的專屬塗裝，並標配 S line 外觀套件及跑車套件，包括車頭的蜂巢式盾形水箱罩及 Matrix 矩陣式 LED 頭燈、進階跑車座椅及 S line 運動化懸吊等配件，同時搭配蜂巢式盾形護罩和 20 吋Audi Sport 鋁合金輪圈。

限量配額 32 部、新臺幣 341.5 萬元起　Audi TT & TT RS Ultimate Edition 正式在臺上市
限量配額 32 部、新臺幣 341.5 萬元起　Audi TT & TT RS Ultimate Edition 正式在臺上市
TT RS Coupé Ultimate Edition 則標配 RS 專屬外觀套件及 20 吋 Audi Sport 鋁合金輪圈，提供拉丁紅、渦輪藍等專屬車色，和三款 Audi Exclusive 車色選擇。內裝部份特別搭配 Audi Exclusive 套件，包含 Nappa 真皮座椅、Audi Exclusive Alcantara 麂皮方向盤 (含 12 點鐘方向標示)、Audi Exclusive RS logo 腳踏墊等。

限量配額 32 部、新臺幣 341.5 萬元起　Audi TT & TT RS Ultimate Edition 正式在臺上市
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動力部分，Audi TT Coupé Ultimate Edition 搭載 2.0L 直列四缸渦輪增壓引擎，配上 S-tronic 七速自手排以及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，可輸出 245hp@5,000 - 6,700rpm 最大馬力和 370Nm@1,600 - 4,300rpm 峰值扭力，0-100km/h 加速可在 5.2 秒達成，極速為 250km/h。TT RS Coupé Ultimate Edition 則換上 2.5L 直列 5 缸渦輪增壓引擎，動力提升至 400hp/5,850-7,000rpm 和 480Nm/1,950-5,850rpm，零百加速縮短至 3.7 秒，最高尾速可達 280km/h。

限量配額 32 部、新臺幣 341.5 萬元起　Audi TT & TT RS Ultimate Edition 正式在臺上市
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限量配額 32 部、新臺幣 341.5 萬元起　Audi TT & TT RS Ultimate Edition 正式在臺上市
限量配額 32 部、新臺幣 341.5 萬元起　Audi TT & TT RS Ultimate Edition 正式在臺上市
第一代車型最初在 1995 年法蘭克福車展上進行了預覽，三年後作為轎跑車上市銷售，1999 年又推出了敞篷跑車。經過近26 年發展了三個世代，如今終於到了與 TT 說再見的時候了。

而 Audi 發展直列 5 缸引擎已有約莫 40 年的歷史，最早可見於 1976 年的 Audi 100，當時最大馬力為 136hp，後續發展至 2.5 TFSI 世代更獲得 7 次年度最佳引擎，相似的設計在車壇日漸稀少，如今 Audi TT 車系的正式停產，恐將是喜愛 Audi 直列 5 缸引擎的車迷朋友最後入手的機會。

限量配額 32 部、新臺幣 341.5 萬元起　Audi TT & TT RS Ultimate Edition 正式在臺上市
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