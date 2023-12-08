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提供更安全的防護　Volkswagen 推出全新車門防護警示系統

▲提供更安全的防護　Volkswagen 推出全新車門防護警示系統
▲提供更安全的防護　Volkswagen 推出全新車門防護警示系統

7Car 小七車觀點

Volkswagen 福斯汽車近日 (12/7) 於官網宣布，正式推出全新 exit warning system （車門防護警示系統），該防護系統於車輛靜止時，會提醒車內之駕駛與乘客注意由後方接近的用路人，如機車、自行車以及行人等等。這項預警防護系統在人口密集與交通繁雜的城市中，顯得特別重要。Volkswagen 表示，目前 Volkswagen exit warning system （車門防護警示系統）將成為 Volkswagen ID.7 以及全新世代 Passat、Tiguan 的標準配備。

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Volkswagen 全新 exit warning system (車門防護警示系統) 有助於避免駕駛或乘客在交通繁忙的都市中下車時發生危險情況。 該防護系統可以向駕駛和乘客發出警告，提醒注意由後方接近車輛的道路使用者。如在系統範圍內，該系統可以檢測到自行車以及國內最盛行的交通工具「機車」，畢竟機車與自行車在發生意外時，往往是傷害最嚴重的族群。此項防護系統在 Volkswagen ID.7 以及全新世代 Passat、Tiguan上都將列為標配，至於 Golf、ID.4 以及 ID.5 車型上，則將供消費者作為選配。

在 Volkswagen ID.7車型上配備了最高規格的 exit warning system (車門防護警示系統)，該車型系統透過兩個後方雷達掃描車輛後方的區域，並在按下車門開關前向乘客發出危險警示，如亮起預警燈於車輛後視鏡上。如果乘客或駕駛已按下車門開關，短時間內車門將會無法開啟。此外，在車輛靜止並熄火後，該防護系統會維持偵測達三分鐘的時間，以確保乘客以及道路使用者的安全。

該預警防護系統在 Volkswagen ID.4 以及 ID.5 車型上供為選配，其作動方式則與 ID.7 車型相同，而 Volkswagen 第一款搭載 exit warning system 的車款為現行款 Golf。但由於現行款 Golf 車型配備的是機械門鎖，意味著將無法應用上最新世代系統的車門開啟延遲功能。

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AI倪珍報新聞