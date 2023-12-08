▲致敬傳奇車款 Type 57 SC Atlantic　Bugatti Chiron Super Sport 57 One

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這輛獨一無二的 Chiron 背後的故事相當引人入勝。車主在美國加利福尼亞州奧克斯納德的穆林汽車博物館（Mullin Automotive Museum）首次見到 Type 57 SC Atlantic 時，就被該車流暢優美的車身線條深深的吸引。而她的丈夫看到後就銘記於心，並偷偷向 Bugatti 定製了這款 Chiron Super Sport 57 One of One，作為她 70 歲的生日禮物。可說相當浪漫啊 !
外觀方面，Chiron Super Sport 57 One of One 採用淺藍色車身配色，水箱護罩則經過 Bugatti 的改良由原本進氣格柵改成鍍鉻垂直格柵式，來到車尾，尾翼下方採用手繪的 Type 57 車體輪廓及字樣。輪圈則配置五輻運動形式，相當熱血。 進入車內，車室採用棕色高級真皮鋪陳，門板和中控臺上的藍縫線勾勒出 Atlantic 的輪廓。品牌著名的 Dancing Elephant 廠徽以刺繡形式出現在頭枕上。車門踏板上則有 Jean 和 Rembrandt 的簽名。
動力表現上，Chiron Super Sport搭載 8.0 升四渦輪增壓 W16 引擎，最大輸出可達到驚人的 1,600 匹馬力，搭配 7 速雙離合變速箱和四輪驅動系統，其 0-100km/h 加速時間可在 2.45 秒內完成，極速則限制在 440km/h。
Type 57 車系是 Bugatti 在 50 年代破產倒閉前最成功的車型，其優異的性能及操駕感讓許多車迷為之瘋狂，能搭載的車體也千變萬化，從四門禮車到利曼賽車都有。而其中最特別的版本就屬 SC 了，S 代表降低底盤（Surbaissé），而 C 則代表機械增壓（Compresseur），四台其中三台並非原廠就有機械增壓器，而是車主後來委託原廠加裝。