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致敬傳奇車款 Type 57 SC Atlantic　Bugatti Chiron Super Sport 57 One

▲致敬傳奇車款 Type 57 SC Atlantic　Bugatti Chiron Super Sport 57 One
▲致敬傳奇車款 Type 57 SC Atlantic　Bugatti Chiron Super Sport 57 One

7Car 小七車觀點

法國經典超跑品牌 Bugatti 近日於官網發表 Chiron Super Sport 57 One of One，該車打造於 Bugatti 的「Sur Mesure program」，依照客戶指定客製化並致敬傳奇車款 Type 57 SC Atlantic。

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這輛獨一無二的 Chiron 背後的故事相當引人入勝。車主在美國加利福尼亞州奧克斯納德的穆林汽車博物館（Mullin Automotive Museum）首次見到 Type 57 SC Atlantic 時，就被該車流暢優美的車身線條深深的吸引。而她的丈夫看到後就銘記於心，並偷偷向 Bugatti 定製了這款 Chiron Super Sport 57 One of One，作為她 70 歲的生日禮物。可說相當浪漫啊 !

外觀方面，Chiron Super Sport 57 One of One 採用淺藍色車身配色，水箱護罩則經過 Bugatti 的改良由原本進氣格柵改成鍍鉻垂直格柵式，來到車尾，尾翼下方採用手繪的 Type 57 車體輪廓及字樣。輪圈則配置五輻運動形式，相當熱血。 進入車內，車室採用棕色高級真皮鋪陳，門板和中控臺上的藍縫線勾勒出 Atlantic 的輪廓。品牌著名的 Dancing Elephant 廠徽以刺繡形式出現在頭枕上。車門踏板上則有 Jean 和 Rembrandt 的簽名。

動力表現上，Chiron Super Sport搭載 8.0 升四渦輪增壓 W16 引擎，最大輸出可達到驚人的 1,600 匹馬力，搭配 7 速雙離合變速箱和四輪驅動系統，其 0-100km/h 加速時間可在 2.45 秒內完成，極速則限制在 440km/h。

Type 57 車系是 Bugatti 在 50 年代破產倒閉前最成功的車型，其優異的性能及操駕感讓許多車迷為之瘋狂，能搭載的車體也千變萬化，從四門禮車到利曼賽車都有。而其中最特別的版本就屬 SC 了，S 代表降低底盤（Surbaissé），而 C 則代表機械增壓（Compresseur），四台其中三台並非原廠就有機械增壓器，而是車主後來委託原廠加裝。

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AI倪珍報新聞