▲踏足右駕市場 全新 Mercedes-AMG C 63 S E Performance 登陸澳洲

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Mercedes-AMG 宣布 C 63 SE Performance 踏足右駕市場於澳洲市場販售。新一代 C 63 S E Performance 以 W206 C-Class 為基礎，於車頭換上 AMG 車款專有的 Panamericana 直瀑格柵，並換上加大進氣孔的前保險桿，結合加寬的前後葉子板，使得整體性能氣息更為濃厚。車側方面，葉子板上通風口不再標示 V8，而是被 E Performance 字樣取代。相較於車頭，車尾就顯得較內斂許多，也是 C 63 過去的傳統，僅有專屬的黑色鴨尾和雙邊四出尾管、燻黑尾燈處透露出本車不凡的身分。
進到車內，方向盤換上 AMG 車款專屬的蜻蜓三幅樣式，下方新增駕駛模式以及排氣、懸吊模式的控制旋鈕，中央的多媒體系統亦加入賽道計時的功能。座椅部分提供 AMG 賽車座椅，官方指出其包覆性更為強烈，並具有輕量化的功效。
動力上是這次 C 63 E Performance 最大的改變幅度，其所採用的 PEHV 系統，綜效輸出可達到 680PS 以及 1,020Nm，0-100km/h 加速時間僅需 3.4秒，比舊款 C 63 S 還要快上 0.6 秒，不過在電能系統上身後，比起舊款車型還要重上 300 公斤左右，對於剎車性能與底盤調校上都是新的考驗。引擎部分採用維持 AMG「One Man，One Engine」的手工製作理念的 M139 直列四缸渦輪增壓汽油引擎，最大輸出達到 476PS，最大扭力 545Nm，在排量、氣缸數均減少一半的情況下，僅比舊款 C 63 雙渦輪 V8 引擎少了 34PS。
國內市場方面則稍早於 10 月引進販售，建議售價為新臺幣 603 萬元起，預計本月開始陸續交車。