▲取消碳纖維輪圈 Alpine A110 R Turini 新登場

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A110 R Turini 新登場。A110 R Turini 外觀上相較於 R，區別在於取消碳纖維輪圈，改採用霧黑色塗裝的 18 吋鋁圈，其餘則保持不變。
Alpine A110 R 透過大量的碳纖維材質來達成輕量化的目標，配備碳纖維輪圈的 A110 R 相較採用鋁圈的車型減輕 34 公斤，僅有 1,082 公斤，而這次新推出的 A110 R Turini 仍有碳纖維前引擎蓋、前下擾流、後尾翼和空氣分流器。不僅提供出色的輕量化效果，更能在高速狀態下增加約 14 公斤的下壓力，而車尾的碳纖維尾翼亦可添加 29 公斤。
A110 R Turini 改採 18 吋霧黑鋁圈。動力單元方面雖然維持車系既有的 1.8 升渦輪增壓四缸設定，不過因為車身重量減輕，使得最高極速來到 285km/h，並可在 3.9 秒內從靜止狀態加速至 100km/h，對比 A110 S 的 4.2 秒還要優異。另外原廠也指出雖然動力模組相同，但 A110 R 的排氣系統採用全新的閥門設計，因此在聽覺上更為澎湃，尤其在車內少了隔音材質後，坐在車內聆聽的聲浪自然也會更加響亮。
底盤方面 A110 R 相比 A110 S 車身高度再降低 10mm，前後防傾桿剛性分別提高 10% 與 25%，彈簧剛度提升 10%，搭配可進行 20 段手動調整的阻尼，增強在賽道操控的極限。
Alpine 品牌未曾在國內上市，不過目前已有貿易商自行引進少量販售；另外 Alpine 原廠正在進行拓展全球市場的計畫，未來 10 年內將推出至少 7 款純電動車，加速品牌朝向國際化發展。