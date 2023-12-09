▲2024 年舉辦電動車統規賽 Hyundai Ioniq 5 eN1 Cup 資訊首度曝光

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Hyudai 將於 2024 年舉辦 Ioniq 5 eN1 Cup 電動車統規賽。Ioniq 5 eN1 Cup car 外型上加入面積更大的進氣孔，以及大型空氣分流器和尾翼，同時葉子板也同步進行外擴，營造出更加低扁的造型。另外還配備 18 吋輪圈及 280/680 R18 光頭胎。懸吊方面採用阻尼更硬的設定，同時將行駛高度降低 2.8 英寸。剎車系統採用前 6 活塞煞車卡鉗搭配後 4 活塞卡鉗，並且為了降低在 PIT 區的換胎時間，還有快速舉升系統，配有一組氣壓千斤頂。車內方面還加入符合國際汽聯標準的六點式防滾架，並升級了電池的保護性。
另外最大的變化則是車身重量亦減輕，預計較市售車型減少近 250 公斤的重量。但目前 Ioniq 5 eN1 Cup 仍處於開發的階段，原廠尚未完整細節，但官方仍透露其車側和後方的玻璃改採聚碳酸酯取代來達成減輕重量的目的，預期車重可降至 2,109 公斤左右。
底盤方面則換上含有球形接頭的可調式懸吊，以強化車身和底盤的動態連貫性。並配有隔離開關防止電池過熱。原廠強調每支參加 Ioniq 5 eN1 Cup 的車隊都將會有專屬的模擬引擎聲浪。且駕駛人可以使用 N E-Shift 功能來模擬換檔，仿效 8 速雙離合器變速箱的換檔模式。
Ioniq 5 eN1 Cup 預計最早將於 2024 年 5 月舉辦，Hyundai 甚至將其稱為韓國首場本土電動車比賽。