▲Toyota Prius PHEV No.025 ---- 前座置物空間表現

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Prius PHEV 在門飾板下方規劃出可擺放瓶罐與小物品的收納空間，大小適中，內部未施以植絨處理，不過輪廓造型的設計可幫助物品稍微固定。先從上下車時都會接觸的車門區域來看，Prius PHEV 在門飾板下方規劃出可擺放瓶罐與小物品的收納空間，大小適中，內部未施以植絨處理，不過輪廓造型的設計可幫助物品稍微固定。再來看向幅駕駛座面前的手套箱部分，內部空間大致方正，除右上角稍微向下傾斜外，算是夠用，且 Prius PHEV 分布於全車的彩蛋也可在此見到，原廠特別標示出 #GLOVEBOX (手套箱) 字樣。
手套箱內部空間大致方正，除右上角稍微向下傾斜外，算是夠用，且 Prius PHEV 分布於全車的彩蛋也可在此見到，原廠特別標示出 #GLOVEBOX (手套箱) 字樣。接著將視線往下方移動，可見到中控台下方區域中，Prius PHEV 配置了格局方正的置物空間，底板具有止滑設計，上方的插座在先前的長期測試文章中也有更詳細的介紹 [請按此參閱]。值得一提的是，看似普通的置物區域，其實底板可打開來取用下方的隱藏式置物區域，當打開後，可見到原廠設計的彩蛋字樣 #HIDDENCOMPARTMENT (隱藏隔間)，不僅相當有趣，也頗為實用。
Prius PHEV 配置了格局方正的置物空間，底板具有止滑設計。
底板可打開來取用下方的隱藏式置物區域，當打開後，可見到原廠設計的彩蛋字樣 #HIDDENCOMPARTMENT (隱藏隔間)，不僅相當有趣，也頗為實用。再往排檔座方向檢視，Prius PHEV 在此區塊設有 2 個置杯座，內部具有夾緊與止滑設計，開口也相當便利，但在擺放瓶罐時需稍微注意，以免碰撞亮黑色飾板。而排檔座旁還規劃出一處直條形置物空間，其實是日規部分車款所配置的無線充電區域，然而國內規格還是保有預留給充電線的溝槽設計，如此一來即便插線充電，內裝看起來也不會過度雜亂，可說是第五代 Prius 許多設計巧思之一。
位於中央鞍座與中控台之間的 2 個置杯座具有夾緊與止滑設計，開口也相當便利，但在擺放瓶罐時需稍微注意，以免碰撞亮黑色飾板。
Prius PHEV 在排檔座旁規劃出一處直條形置物空間，其實是日規部分車款所配置的無線充電區域，然而國內規格還是保有預留給充電線的溝槽設計，如此一來即便插線充電，內裝看起來也不會過度雜亂，可說是第五代 Prius 許多設計巧思之一。最後看到中央扶手部分，掀起飾蓋後可見到內部的收納空間具有軟質底板，內部高度與寬度合理，還配置 2 組附照明指示燈的 USB Type-A 插座。整體來說，第五代 Prius PHEV 在前座區域提供的置物機能具有大小適中的特性，許多巧妙運用空間的設計，也展現了原廠的巧思。
掀起中央扶手可見到內部的收納空間具有軟質底板，內部高度與寬度合理，還配置 2 組附照明指示燈的 USB Type-A 插座。本週使用情形方面，Prius PHEV 主要是由小七哥及編輯團隊駕駛，作為日常代步與部分公務往返之用，全車各項機能運作均正常無故障。油耗部分，因辦公室設有充電樁，絕大多數路程都採用純電模式在台北市區行駛，自 11 月 13 日加滿 92 無鉛汽油直到本文截稿時尚無需再次加油，平均油耗資訊將在日後長期文章中與讀著們分享，敬請留意。