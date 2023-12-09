▲Toyota Prius PHEV No.025 ---- 前座置物空間表現

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Toyota Prius PHEV Prius PHEV 在門飾板下方規劃出可擺放瓶罐與小物品的收納空間，大小適中，內部未施以植絨處理，不過輪廓造型的設計可幫助物品稍微固定。

Toyota Prius PHEV 手套箱內部空間大致方正，除右上角稍微向下傾斜外，算是夠用，且 Prius PHEV 分布於全車的彩蛋也可在此見到，原廠特別標示出 #GLOVEBOX (手套箱) 字樣。

Toyota Prius PHEV Prius PHEV 配置了格局方正的置物空間，底板具有止滑設計。

Toyota Prius PHEV 底板可打開來取用下方的隱藏式置物區域，當打開後，可見到原廠設計的彩蛋字樣 #HIDDENCOMPARTMENT (隱藏隔間)，不僅相當有趣，也頗為實用。

位於中央鞍座與中控台之間的 2 個置杯座具有夾緊與止滑設計，開口也相當便利，但在擺放瓶罐時需稍微注意，以免碰撞亮黑色飾板。

Toyota Prius PHEV Prius PHEV 在排檔座旁規劃出一處直條形置物空間，其實是日規部分車款所配置的無線充電區域，然而國內規格還是保有預留給充電線的溝槽設計，如此一來即便插線充電，內裝看起來也不會過度雜亂，可說是第五代 Prius 許多設計巧思之一。

Toyota Prius PHEV 掀起中央扶手可見到內部的收納空間具有軟質底板，內部高度與寬度合理，還配置 2 組附照明指示燈的 USB Type-A 插座。