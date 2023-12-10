▲國內無緣，日規 Honda Odyssey 正式重返日本販售

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Odyssey 以逆輸入的方式引進日本當地市場販售。重返日本市場銷售的是以逆輸入的方式導入當地販售，列為車系最頂級的 Odyssey e:HEV Absolute EX Black Edition 外觀上搭載專屬的黑色套件，包含車頭水箱護罩、氣壩飾條、輪圈、後視鏡外蓋、窗框等處均採用黑色烤漆處理，而尾燈表面亦採用燻黑燈殼設計，營造出較為個性化的感受。
最頂級的 Odyssey e:HEV Absolute EX Black Edition 外觀上搭載專屬的黑色套件。內裝方面，其駕駛座自然採用右駕來滿足當地消費者的使用習慣，並且將會算上全新的 11.4 吋多媒體中控螢幕，同時提供第二排 USB-C 插孔、座椅電動調整與加熱、駕駛座 8 向電動調整以及副駕駛座 4向電動調節、三區恆溫空調等功能。
動力上採用 e: HEV Sport Hybrid i-MMD 油電科技，透過 2.0L 自然進氣引擎搭配電動馬達、e-cvt 變速箱，引擎最大輸出為 145ps、17.8kgm、電動馬達輸出值為 184ps/ 32.1kgm，搭配 CVT 變速箱與 FF 驅動模式。
第五代 Honda Odyssey 於 2013年正式推出，迄今經歷二度改款，在日本狹山工廠關閉後除了美規車型以外，在亞洲地區僅剩下中國大陸持續在生產販售。然而 Odyssey 具備著適宜的空間機能，能狗滿足多人乘載的需求，在市場當中自然有不可抹滅的優勢，也讓 Honda 日本原廠決定以逆輸入的方式將 Odyssey 導回本土市場販售，可謂是目前市場上少見的例子。