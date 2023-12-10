▲顛覆傳統框架，電能新篇章　BMW i5 eDrive40 M Sport 試駕

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承襲 1962年 BMW New Class 的設計元素，於 1972 年推出首款 5-Series，以兼具優雅與運動風格的外型設計，成為中大型豪華房車級距的典範。2023 年 5 月 24 日Bmw 原廠發表第八代大改款5 Series(G60)，總代理汎德同年於11月23日宣布全新第八代 (G60) 5 Series i5正式在臺上市，共分為2車型，其車型編成分別為 i5 eDrive40 M Sport、i5 M60 xDrive。自預售活動開始以來已經累積多達 500+ 張訂單。除此之外，原廠更表示燃油動力車型 520i 與530i 也將陸續於年底及 2024 年導入臺灣市場，提供消費者更多元且強勁的車型選擇。
全新 BMW i5 eDrive40 M Sport 與 i5 M60 xDrive，建議售價分別為 329 萬元與 485 萬元。新在哪裡？
外觀：
●Bmw i5 擁有達到5米旗艦級距的5,060mm車長，車寬與車高則分別增加至1,900mm與1,515mm，相較舊款 G30 世代分別增加了 97mm、32mm、36mm，軸距則增加 20mm 達到 2,995mm 的表現。
●車頭引擎蓋採用全新垂直式 Air Curtain 氣簾設計。
●Bmw i5 的外觀細節與燃油版僅有些微的細節差異，其中 eDrive 40 M Sport的鍍鉻水箱罩造型與燃油版 5 Series 相當接近，在 M60 xDrive 車型上則採用具辨識性的全新 BMW 飾光水箱護罩，搭配上車頭大面積黑色高光澤前進氣壩，大燈組內部亦有藍色元素來凸顯自身的電動車身份。
●車側部分採用平整式車門把手設計，搭配上 C 柱 Hofmeister Kink 窗框折角專屬「5」字樣與黑色高光澤側裙。
●車尾部分採用全新 3D 立體 LED 尾燈組，搭配黑色高光澤 M 後下擾流設計。
●在 i5 M60 xDrive 車型，採用專屬全黑化搭配專屬 M 標誌的 M 橫幅式水箱護罩、M雙肋型後視鏡、內部飾條黑化處理的燻黑造型頭燈、黑色 M 擾流尾翼以及立體造型後下擾流，以強化 i5 M60 xDrive 的運動性能氣息。
內裝配備：
●Bmw i5 內裝大幅減少實體按鍵，並採用 12.3 吋虛擬數位儀錶搭配 14.9 吋中控觸控螢幕構成懸浮式曲面螢幕，結合水晶中控套件以及隱藏式冷氣出風口構築出全新車艙設計。
●全新 BMW Operating System 8.5 以 Zero-layer 概念導入全新 QuickSelect 快捷選單，讓駕駛以更直覺的圖像式邏輯進行操作。此外，Bmw i5 另標配 AR 擴增實境導航功能、車況抬頭顯示器、遠端車輛啟動、手勢控制功能，以及最高 15W 充電功率的手機無線充電裝置與 BMW 手機數位鑰匙 2.0，將全新科技融合於座艙之中。
●Bmw i5 車型標配 M Nappa 真皮平底方向盤、Bmw Individual Merino 真皮、雙前座跑車座椅、雙前座電動腰靠與四區恆溫空調含後座冷氣出風口。
●i5 M60 xDrive車型上，搭載 M Sport 進階套件，配置 M Nappa 真皮平底方向盤結合三色縫線與紅色指向標示，M 碳纖維飾板、M 專屬三色縫線安全帶。
●首度採用全景式玻璃車頂。
●音響方面，Bmw i5 標配 17 具揚聲器且最高功率可達 655W 的 Bowers & Wilkins 頂級音響系統。
安全科技：
●Bmw i5 車型全面搭載新世代 Bmw Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，包含主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、Active Protection 主動安全防護系統、360 度環景輔助攝影與自動停車輔助系統。
●全新升級的自動倒車輔助系統與變換車道輔助，自動倒車輔助系統能自動記憶駕駛行駛過的路徑，能協助駕駛於狹窄巷弄倒車；變換車道輔助則是透過輕壓方向燈撥桿便能為駕駛主動變換車道。
動力操控：
●Bmw i5 車型採用全新第五代 eDrive 電能科技與總容量達到 83.9 kWh 的鋰電池組，最高充電功率可達 205kW。
●i5 eDrive40 M Sport 動力輸出上，可輸出 340 匹最大馬力與 430 牛頓米的最大扭力，最高續航里程可達 582km。
●i5 M60 xDrive車型動力輸出上，則可創造出601匹最大馬力與820牛頓米最大扭力，最高續航里程可達 516km，0-100km/h 加速僅需 3.8 秒即可完成。並結合 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統、主動式電子防傾桿、整合式後軸轉向系統與 M 進階跑車化電子懸吊系統。
外觀方面，BMW i5 eDrive40 M Sport 擁有藍色點綴且極具科技氣息的全新光型變化智慧 LED 頭燈結合更開闊的雙腎型水箱護罩，同時更加入了極具辨識性的全新飾光水箱護罩，搭配上車頭大面積黑色高光澤前進氣壩、垂直式 Air Curtain 氣簾設計以及刻劃出肌理線條的全新引擎蓋設計。車側部分則採用與車身齊平的半隱藏式車門把手，車頂天線也採用扁平化設計，後車門象徵性的 Hofmeister kink 則與 C 柱融為一體，上方的飾板上還加入了 5 的阿拉伯數字。車身尺寸長寬高分別為 5,060mmx1,900mmx1,515mm，相較舊款分別增加了 97mm、32mm、36mm，軸距則增加 20mm 達到 2,995mm 的表現。車尾的變化最為明顯，換上線條相當俐落的 LED 燈組，視覺效果更加精緻，並且燈殼也更加貼合車身表面。
本次試駕車款為 BMW i5 eDrive40 M Sport。
擁有藍色點綴且極具科技氣息的全新光型變化智慧 LED 頭燈。
更開闊的雙腎型水箱護罩，同時更加入了極具辨識性的全新 BMW 飾光水箱護罩。
車頭大面積黑色高光澤前進氣壩、垂直式 Air Curtain 氣簾設計。
擁有達到 5 米的 5,060mm 車長，車寬與車高則分別增加至 1,900mm與 1,515mm。
外後視鏡蓋擁有鋁質飾件點綴。
C 柱 Hofmeister Kink 窗框折角專屬「5」字樣。
搭載 M Sport 套件 (M 空力套件、M 專屬輪圈、M 字樣車側名牌、黑色高光澤側裙、黑色高光澤後下擾流)。
全新的車側平整式車門把手設計。
足踏 20 吋 M 星輻式 938M 鋁圈，配置為前 245/40R20、後 275/35R20。
難以錯認的橫幅式 3D 立體 LED 尾燈。
黑色高光澤 M 後下擾流設計。內裝方面，全新世代 BMW i5 以旗艦級的座艙設計思維，結合由 12.3 吋虛擬數位儀錶搭配 14.9 吋中控觸控螢幕所構成的全新懸浮式曲面螢幕、環抱車室的 BMW 座艙環繞光幕，以高度的數位化思維加入頂級水晶中控套件、隱藏式冷氣出風口設計與大幅減少的實體按鍵，構築出了BMW 駕駛者導向車艙設計，全新 BMW Operating System 8.5 更以 Zero-layer 概念導入全新 QuickSelect 快捷選單，讓駕駛能以更直覺的圖像式邏輯進行操作，而列為標準配備的 AR 擴增實境導航功能、廣受消費者好評的車況抬頭顯示器、遠端車輛啟動、手勢控制功能、最高 15W 充電功率的手機無線充電裝置與 BMW 手機數位鑰匙2.0，更將科技整合於座艙之中。
從進入車室便能觸及 M Nappa 真皮平底方向盤、Veganza 透氣皮質、雙前座跑車座椅、BMW Individual Fineline 淺色木紋搭配霧面銅色飾條、雙前座電動腰靠與豪華型四區恆溫空調含後座冷氣出風口，放大至 2,995m 的軸距與首度採用的全景式玻璃車頂，結合標準配備的 17 具揚聲器且最高功率可達 655W 的 Bowers & Wilkins 頂級音響系統。
旗艦級的座艙設計思維。
M Nappa 真皮平底方向盤，提供優秀的手感，飽滿的粗度有助於操駕時的掌握。
HUD 車況抬頭顯示器。
結合由 12.3 吋虛擬數位儀錶標準配備的 AR 擴增實境導航功能。
14.9 吋中控觸控螢幕全新 BMW Operating System 8.5 以 Zero-layer 概念導入全新 QuickSelect 快捷選單，讓駕駛能以更直覺的圖像式邏輯進行操作。
切換不同駕駛模式時，氣氛燈色彩也將隨之變更。
隱藏式冷氣出風口設計與大幅減少的實體按鍵。
環抱車室的 BMW 座艙環繞光幕，以高度的數位化思維加入頂級水晶中控套件。
杯架前方設置最高 15W 充電功率的手機無線充電裝置。
電子排檔桿採用最新世代設計，且同樣融入水晶切削元素。
中央扶手掀開後可見到 12V 插座。
標準配備的 17 具揚聲器且最高功率可達 655W 的 Bowers & Wilkins 頂級音響系統。
首度採用的全景式玻璃車頂。
從進入車室便能觸及 Veganza 透氣皮質包覆的雙前座跑車座椅 (含電動腰靠) ，提供無比的乘坐舒適性。
放大至 2,995m 的軸距為座艙帶來開闊舒適的乘坐空間。
中央倒下後可成為扶手及杯架。
標配豪華型四區恆溫空調含後座冷氣出風口，並提供兩個 Type-C 充電口。
行李廂障板下方具有充裕的置物空間。安全科技方面，BMW i5 車系全面搭載最高規格的新世代 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，除了深受消費者讚賞的主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、Active Protection 主動安全防護系統、360 度環景輔助攝影與自動停車輔助系統，全面升級的自動倒車輔助系統與變換車道輔助，自動倒車輔助系統能自動記憶駕駛行駛過的路徑，協助駕駛輕鬆於狹窄巷弄倒車；變換車道輔助則是透過輕壓方向燈撥桿便能和緩俐落地為駕駛主動變換車道。
全面搭載最高規格的新世代 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技。
全面升級的自動倒車輔助系統，能自動記憶駕駛行駛過的路徑，協助駕駛輕鬆於狹窄巷弄倒車。動力方面，i5 eDrive40 M Sport 採用第五代 eDrive 電能科技與總容量達到 83.9 kWh 的鋰電池組，最高充電功率可達 205kW，同步式電動馬達 (後軸) 為 i5 eDrive40 M Sport 創造出340匹最大馬力與 430Nm 的最大扭力，從靜止加速至 100km/h 可在約 6 秒達成，最高續航里程可達 582 公里 (WLTP)。底盤方面，標準舒適型懸吊系統採用前鋁合金雙 A 臂、後鋁合金多連桿配置，同時在後軸更標配有自動水平氣壓式懸吊系統，提供出色的行路質感。
採用第五代 eDrive 電能科技與總容量達到 83.9 kWh 的鋰電池組。
最高充電功率可達 205kW，同步式電動馬達 (後軸) 為 i5 eDrive40 M Sport 創造出340匹最大馬力與 430Nm 的最大扭力，從靜止加速至 100km/h 可在約 6 秒達成，最高續航里程可達 582 公里 (WLTP)。
透過方向盤左後方的 Boost 撥片，可於 10 秒內發揮最大性能輸出。開著 BMW i5 eDrive40 M Sport 上路，缺少了內燃機引擎所帶來的噪音以及變速箱的頓挫感，油門稍微踩深一點即可帶出電動車源源不絕的扭力，貼背的感受讓人難以相信其空車重已達到 2.1 噸，而系統還會透過揚聲器傳遞充滿科技感的模擬音效，可說是前所未有的駕駛體驗。在繁忙的市區行駛，當車輛偵測到逐漸貼近前方車輛時，自適應動能回收就會開啟，駕駛幾乎不需踩踏煞車即可自動停止，減輕疲勞感。在面對彎道時，車身動態得利於鋰電池組設於底盤的配置方式，車身重心已被大幅降低，提供相當優秀的操控性，相信若是選擇 M60 四驅配置，表現會更加令人印象深刻。
乘駕感受方面，懸吊軟硬度拿捏得恰到好處，在顛頗的路面上可以有效抑制彈跳，後方氣壓式懸吊還能夠自動平均分配車身高度來降低過彎時的側傾並提升穩定性。在高速行駛時，車室內也不太會聽到外界的風切聲以及其他噪音。
BMW G60 5-Series 歷經七個世代的淬鍊，融合經典與當代的設計，加諸同級對手難以企及的駕馭樂趣，成為市場上中大型豪華房車級距的最佳典範之一。而在這個新能源浪潮下所誕生的 i5 在注入品牌新世代科技的同時，帶給消費者們前所未有的純電能駕馭樂趣，相信可以受到市場的高度關注與接受度。