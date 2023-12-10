▲Ford Tourneo Connect No.018 ---- 行李廂空間機能如何？

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第二代 Tourneo Connect 在標準 7 人座狀態之下，當第三排座椅滑動至最前端時，便可提供 322 公升的行李廂置物容積，而開口造型受惠於方正的車尾線條而十分足夠，內部空間也頗為平整。掀開 Tourneo Connect 的尾門，在標準 7 人座狀態之下，當第三排座椅滑動至最前端時，便可提供 322 公升的置物容積，而開口造型受惠於方正的車尾線條而十分足夠，內部空間也頗為平整，若將第三排座椅傾倒可將置物空間擴充至 1,287 公升，再將第二排座椅也傾倒使此車變為 2 人座狀態後，可一舉將後艙空間加大至 2,620 公升之譜。
再將第二排座椅也傾倒使此車變為 2 人座狀態後，可一舉將後艙空間加大至 2,620 公升之譜。根據本站的實際測量資料，Tourneo Connect 行李廂的內部深度在第三排座椅前後滑移調整之下，可在 41~53.5 公分間變化，內部寬度達到 120 公分，內部高度為 113 公分，至於門檻距地高度則為 51 公分。
第二代 Tourneo Connect 的行李廂在接近尾門的兩側內裝飾板中，均配置了傳統燈泡的照明燈，提供低光源使用情境下足夠的照明表現。行李廂內部配置方面，第二代 Tourneo Connect 的接近尾門的兩側內裝飾板中，均配置了傳統燈泡的照明燈，提供低光源使用情境下足夠的照明表現。除此之外，第二代 Tourneo Connect 相較於第三代在行李廂應用上的優勢，便是圖中可將第二、三排座椅透過 Fold Flat 摺疊方式打平的機能，即使不拆除座椅，也可獲得底板平整的置物能力，實用與便利性均可圈可點。
第二代 Tourneo Connect 相較於第三代在行李廂應用上的優勢，便是圖中可將第二、三排座椅透過 Fold Flat 摺疊方式打平的機能，即使不拆除座椅，也可獲得底板平整的置物能力。本週使用情形方面，Tourneo Connect 主要由小七哥與編輯部團隊駕駛作為公務之用，全車各項機能運作均正常無故障，自前一次於 11 月 26 日添加 44.69 公升的超級柴油後，至本文截稿前仍未再度加油，有待後續的長期測試文章中，再與讀者們分享平均油耗資訊。