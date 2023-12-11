▲黑化套件上身 日規 2024 Mitsubishi Outlander Black Edition 將於 2 月登場

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2024 年式 Mitsubishi Outlander Black Edition 將持續在日本市場供應。這次的 Black Edition 車型以 7 人座 P 車型為基礎，配備抬頭顯示器、BOSE 音響，外觀配置上加入黑色 Dynamic Shield 前保險桿細節、黑色烤漆車門把手、黑色烤漆車外後視鏡蓋、20 吋黑色烤漆鋁合金輪圈與黑色烤漆後保險桿飾板，車內配置黑色頂蓬與 A、B、C、D 柱包覆，展現更具跑格的氛圍。
Outlander Black Edition 車型共計有 5 種車身顏色，分為 3 款雙車色和 2 款單色，其中特別配備了石墨灰金屬漆搭配黑雲母的專屬配色。至於車內配備的變動方面，新增 USB A 及 C 雙規格插孔和 HDMI 孔。並增加 LED 後霧燈和大燈清潔噴嘴。
日規 Outlander 統一搭載Plug-in Hybrid 系統，，採用 2.4 升自然進氣引擎搭配雙顆電動馬達所組成，其引擎動力輸出為 132hp，電動馬達最大輸出則分別有 114hp 與 135hp 的表現，整體油電系統綜效輸出可達 221hp，搭配 20kWh 電池組提供 85 公里 (WLTC) 的純電行駛距離。傳動系統亦透過兩組電動馬達與專屬的 S-AWC 超能全時四輪控制系統，提供全新一代 AYC 彎道控制系統，可將動力輸送到前後軸，利用煞車主動調整左輪或右輪的扭力值，並且具有動能回收系統、單踏板模式等功能。此外，為添增路面行駛適應能力，駕駛也可以選擇 7 種駕駛模式，包含 Eco、Normal、Tarmac、Gravel、Snow、Mud 及 Power。
現行第四代 Mitsubishi Outlander 首度於 2021 年 2 月正式發表，其與 Nissan X-Trail 同樣採用 Nissan-Renault-Mitsubishi 聯盟的 CMF-CD 模組化平台開發，目前已陸續在其他海外市場推出。