▲不到 1 個月完成 1 年銷售目標 smart #1 於馬來西亞超受歡迎

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smart #1 近日馬來西亞市場在短短幾週內訂單已累計突破 1,000 張，提前達成 2024 年銷售目標。經過重組後的 smart 品牌是中國大陸浙江吉利汽車集團與 Mercedes-Benz 聯手經營的合資品牌，並由 Proton 寶騰在當地的子公司 Pro-Net 代理經營，目前在馬來西亞半島六州擁有 10 家經銷門市。
smart #1 在當地共規劃三個車型等級，分別是標準版的 smart #1 Pro、增程版的 smart #1 Premium 以及性能版的 smart #1 Brabus。
smart #1 外型設計上由 Mercedes-Benz 設計團隊所操刀，圓滑簡約的線條既保留 smart 過去可愛小巧的形象，亦營造出前衛的未來感，並且利用隱藏式電動外門把手、無框車門，懸浮式車頂打造出個性化的風範。水滴造型的 LED 頭燈與尾燈彼此相互呼應，而尾燈更透過貫穿設計與內部的璀璨光影設計帶來深刻的視覺印象。車身尺碼方面，smart #1 車身長度為 4,270mm，寬度為 1,822mm，高度為 1,636mm，軸距為 2,750 毫米，搭配最大 19 吋的胎圈，雖然車身度不長，但寬大的車身比例仍較過去的 smart 車款壯碩許多。
smart#1 搭載可客製化的多媒體資訊系統，並且支援 OTA 線上更新，整車有 75% 的 ECU 電子控制單元都可以遠端升級，同時也內建可定製的氣氛燈與操作介面，亦支援 App 數位鑰匙將愛車分享給親朋好友體驗，其餘像是 ADAS 智慧駕駛輔助系統也都會是標準配備。
動力方面，搭載一台永磁同步驅動馬達，最大功率為 200 千瓦，峰值扭力為 343 牛頓·米。電池方面，該車配備 66 千瓦時三元鋰電池組，讓其擁有 CLTC 純電續航里程 560 公里的表現，其直流充電 10%-80% 小於 30 分鐘。