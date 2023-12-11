▲高規安全防護 2024 Kia Sportage 獲得 Top Safety Picks+ 認證

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IIHS 撞擊測試測試項目繁雜，是公認為難度相當高的單位，而官方甚至在最新測試標準當中，若新車需獲得最高等級的 TOP SAFETY PICK+ 認證，必須要在基本的四大測試項目中獲得最高等級Good 的評價，其中包含駕駛側偏撞、副駕駛側偏撞、正面碰撞及側面碰撞，同時要在對行人的前方預防碰撞警示中獲得最高等級Advanced 的評價，及全車系頭燈最少獲得 Acceptable 評價才有資格獲得。
根據 IIHS 指出，這一次 Kia Sportage 的碰撞測試是在每一個測試項目當中幾乎都取得滿分的成績，其所有車型均標準配備經合格驗證的 LED 投射式頭燈，近光燈從未有眩光現象，遠光燈能彌補近光燈在直線和彎道上的不足，能見度相當優秀，不過近光燈在左側能見度較不佳，因此在 IIHS 的標準下只能獲得 Acceptable 等級的評價。
美國公路安全保險協會 IIHS 公布 2024 年式 Kia Sportage 獲得了最高等級的 Top Safety Picks+ 認證。
不過在正面防護碰撞方面，其搭載的前方預防碰撞系統，在白天均獲得優異的評價，同時夜間對於車輛對行人的偵測也相當的優異。
現行代號為 NQ5 第五代 Kia Sportage 首度於 2021 年亮相，在全球市場共提供兩種車身尺寸，在歐洲市場僅提供短軸車型，而美國、加拿大和澳大利亞等國家則採用標準軸距 (較長)。而該車系自 2016 年以來，銷售量已超過 Rio 小型掀背車/轎車，成為品牌最暢銷的車型。
國內方面則於 2022 年 6 月上市，採Trendy、Apex 及 X-line 4WD 三種編成設定，憑著嶄新的外觀設計和配備，搖身成為品牌在國內的銷售主力車種之一。