▲吸引當地消費者關注　印尼 DFSK 將於 2024 年初前舉辦多達 50 場展覽

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DFSK 印尼工廠達 20 萬平方公尺，每年產量達到 5 萬輛，擁有 800 位員工，其中高達 90% 為印尼當地勞工，而在生產線之外， DFSK 也提供超過 2 千個就業機會，包括零件協力廠、供應商及各大經銷通路等。
DFSK 印尼廠歡迎社會各界人士來訪，此乃展現先進製造技術的良好機會，也能讓外界看見 DFSK 以印度為根基，擴張東協市場，並將目標指向全球，也將幫助印尼汽車工業向前邁進。
國內市場方面，為衝刺年末銷售，DFSK 總代理合同興官方網站宣布「你買車我來養購車專案」開始實施。在本次「你買車我來養購車專案」優惠專案中，消費者即日起購買 DFSK 穩發商用車 (金穩發 S2.5t 與大穩發 S2.5t，共 2 款)，本月領牌加贈免費定期保養 4 次及 3 萬公里內煞車系統耗材（依保固專案內容為主）。
另外可再享豪禮三重奏，包含豪禮 1：6 大項安心延長保固，最高 4 年或 12 萬公里（依保固內容為主）、豪禮2：購買雙廂大穩發 S2.5t 汰舊換新最低 58.8萬元起，本月購車贈送 40 萬 24 期安心 0 利率再加贈價值 20,000 元配件（配件依經銷商配件為主）、豪禮 3：購買單廂金穩發 S2.5t 青年創業安心購車補助現金 3 萬元，汰舊換新最低 41.8 萬元起。