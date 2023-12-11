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吸引當地消費者關注　印尼 DFSK 將於 2024 年初前舉辦多達 50 場展覽

▲吸引當地消費者關注　印尼 DFSK 將於 2024 年初前舉辦多達 50 場展覽
▲吸引當地消費者關注　印尼 DFSK 將於 2024 年初前舉辦多達 50 場展覽

7Car 小七車觀點

DFSK 印度尼西亞合資夥伴 PT Sokonindo Automobile 近日宣布將於 2024 年初之前舉行多達 50 場品牌展覽，藉此展示旗下 Super Cab、Gelora E、Glory 560 以及 Seres E1 等車款，預期將能吸引大量當地消費者們的關注以及購買。

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吸引當地消費者關注　印尼 DFSK 將於 2024 年初前舉辦多達 50 場展覽
吸引當地消費者關注　印尼 DFSK 將於 2024 年初前舉辦多達 50 場展覽
DFSK 印尼工廠達 20 萬平方公尺，每年產量達到 5 萬輛，擁有 800 位員工，其中高達 90% 為印尼當地勞工，而在生產線之外， DFSK 也提供超過 2 千個就業機會，包括零件協力廠、供應商及各大經銷通路等。

吸引當地消費者關注　印尼 DFSK 將於 2024 年初前舉辦多達 50 場展覽
吸引當地消費者關注　印尼 DFSK 將於 2024 年初前舉辦多達 50 場展覽
DFSK 印尼廠歡迎社會各界人士來訪，此乃展現先進製造技術的良好機會，也能讓外界看見 DFSK 以印度為根基，擴張東協市場，並將目標指向全球，也將幫助印尼汽車工業向前邁進。

吸引當地消費者關注　印尼 DFSK 將於 2024 年初前舉辦多達 50 場展覽
吸引當地消費者關注　印尼 DFSK 將於 2024 年初前舉辦多達 50 場展覽
吸引當地消費者關注　印尼 DFSK 將於 2024 年初前舉辦多達 50 場展覽
吸引當地消費者關注　印尼 DFSK 將於 2024 年初前舉辦多達 50 場展覽
國內市場方面，為衝刺年末銷售，DFSK 總代理合同興官方網站宣布「你買車我來養購車專案」開始實施。在本次「你買車我來養購車專案」優惠專案中，消費者即日起購買 DFSK 穩發商用車 (金穩發 S2.5t 與大穩發 S2.5t，共 2 款)，本月領牌加贈免費定期保養 4 次及 3 萬公里內煞車系統耗材（依保固專案內容為主）。

另外可再享豪禮三重奏，包含豪禮 1：6 大項安心延長保固，最高 4 年或 12 萬公里（依保固內容為主）、豪禮2：購買雙廂大穩發 S2.5t 汰舊換新最低 58.8萬元起，本月購車贈送 40 萬 24 期安心 0 利率再加贈價值 20,000 元配件（配件依經銷商配件為主）、豪禮 3：購買單廂金穩發 S2.5t 青年創業安心購車補助現金 3 萬元，汰舊換新最低 41.8 萬元起。

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