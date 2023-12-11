▲Nissan Ariya 預計將在 2024 台北車展現身

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Ariya 為 Nissan 旗下首輛純電跨界車款，建構於 CMF-EV 平台，其車身尺碼長寬高分別是 4595mm、1850mm、1655mm，軸距為 2775mm，車重方面介於 1900kg – 2200kg 之間。在外觀方面大量延續概念車的設計，擁有針對電動車調整的 V-Motion 設計語彙，前方中央具備大型飾板，內建發光式 Nissan 廠徽，頭燈採用 LED 光源搭配向中央延伸的導光條，整體車頭線條十分俐落，全車下方細節與輪拱都採用黑色鋼琴烤漆，車側足踏前 19 吋、後 20 吋輪圈，車頂採用黑色塗裝，線條也以流暢的圓弧加以勾勒，車尾採用 LED 燈具橫貫左右，中央則為 NISSAN 字樣點綴。
動態規格方面即本車編成主要分類方式，歐規 Ariya 初期共包含 2WD 63 kWh、2WD 87 kWh 及 e-4ORCE AWD 87 kWh 三種設定。63 kWh 版本其最大馬力輸出、0～100 km/h 加速及續航里程（WLTP 規範）分別為 215hp、7.5 秒及403km，2WD 大容量電池版本則為 240hp、7.6 秒及 533km，最後四驅車型的數據來到 300hp、5.7 秒及 500km。
動力系統其它參數部份，歐規 Ariya 採 CCS 接頭、峰值充電功率 130kW，並提供 8 年/ 16 萬公里電池保固。此外，原廠也強調針對歐規車型其懸吊設定、轉向手感均重新調校，以迎合消費需求，至於消費者最關心的售價方面，原廠表示依各國市場及配備差異有所不同，可惜台灣市場目前尚未有明確訊息。
e-POWER 最初是在 2016 年 11 月時搭載於 Note 掀背車上，推出後受到日本消費者的歡迎，於 2018 年時拿下最暢銷乘用車的頭銜，同年 3 月時 e-POWER 系統拓展至 MPV 車款 Serena 當中，並在 2020 年 6 月擴及日規 Kicks，3 款車在日本市場累計售出超過 50 萬輛，前年 e-POWER 則隨東風日產軒逸 e-POWER (Sylphy e-POWER) 進入中國大陸市場，如今 Nissan Ariya 將於國內與國人相見，未來若導入國內將可強化 Nissan 電動化的布局。