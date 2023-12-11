▲ 空戰亂打乾脆釘孤支，官方叫小賀直球PK還讓你親自上陣！

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除了叫戰對手還藉此圈粉，還要吸引沒什麼主見的盲蟲，當然也引出許多的鍵盤網軍，既然如此，何不實打實地來場PK戰還比較實際些。
在這網際網路資訊爆炸的時代，空戰往往比起陸戰還有殺傷力和影響力，就以庶民移動工具的機車來說，撇開務實導向的年長消費族群不說，追求性能者和年輕族群早就習慣從網路搜尋相關資訊，再不然就是加入討論區論戰帶風向，「某車款加速不行」、「某車款的品質堪憂」、「對戰下絕對尬輸」等言論在沒有實證下蜂湧而出，雖說青菜蘿蔔各有所好，A5和牛還是台南牛肉湯好也是各有喜好，不過沒有親自品嚐確實很難有定論。
與其受到躲在鍵盤後的強烈攻勢，不如就站出來直接擺陣，因此為了消弭網路上的論戰和質疑，Kymco決定打破沉默以自家產品和最直接對手Sym來場加速PK賽，這算是最血淋淋也最直接的對決，輸贏就是一翻兩瞪眼，結果完全沒有什麼好「含扣」，而且除了邀請媒體做見證由專業車手作多款機種800公尺加速，還邀請媒體親自上陣，在包含載重、車手體重等客觀條件近乎一致下進行，機種對決方面Kymco派出RCS MOTO、ROMA GT，SYM則是JET SL、MMBCU、DRGBT，這些機種有空冷也有水冷，輸出功率都差不多，測試組別個為RCS MOTO VS. DRGBT、RCS MOTO VS. JET SL、ROMA GT VS. MMBCU，結果Sym的機種幾乎都是被海放，只能看著Kymco的尾燈拼命追，當然也有使盡洪荒之力拉到近乎平手(雖說近乎平手但還是輸)。
話說Kymco肯定是對自家產品有十足的信心，萬一PK後結果不如預期，又或者在眾目睽睽下輸給對手，那不就打臉自己嗎？而我們放眼整個市場，有多少廠商能具備勇氣和自信與對手直球對決呢？好像沒有！反正輸贏已擺在眼前，如果有人認為比賽測試不公，那乾脆就自己出來試一試不就好了。
所以就如投信13秒廣告台詞：「投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。」，「買車一定有風險，騎車有爽度也有淚水，購買前應親身體驗。」你可以不喜歡這個廠商、品牌乃至產品，但在沒有親自體驗或深入了解的情況下，空戰只會徒增更多對立，與其如此不如陸戰來得實際，試完一翻兩瞪眼，要不要買就憑你自己喜好和信仰了。