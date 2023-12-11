▲Gogoro Network 部分電池異常現象，官方說明及補償辦法出爐

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上述補償方案適用於 2023 年 12 月份與 2024 年 1 月份資費，廠家將視用戶不同的情況，於 2023 年 12 月及 2024 年 1 月當期帳單進行補償，(出帳日期分別於 2024/1/10 及 2024/1/25、2024/2/10 及 2024/2/25)，系統將自動扣除補償方案後出帳，用戶無須另行聯繫客服申請。
Gogoro Network 表示，已經主動針對電池進行必要的檢測，而所有電池均透過能源網路自主監控，若電池發生異常，將被鎖定並保留於電池交換站內，不再提供交換，後續由團隊儘快取回並處理 。此外，廠家也表示將提升新電池投入的速度，確保能源網路供需穩定。
在客戶服務方面，業者已經擴充 24 小時客服專線的人力及服務能量，以縮短用戶的進線時間。若車主仍發生電池異常的現象，可使用免付費專線，廠家將提供免費道路救援服務；客服中心電話為：0800-365-996 及0809-096-996。
Gogoro Network 目前已經佈建了 2,581 個 GoStation 電池交換站及 12,467 個機櫃，從成立至今已經投放超過 130 萬顆電池，並以每月 1.2 萬顆全新電池的速度持續更新能源網路，是全台最大的電動機車能源網路，目前包括 eMOVING、eReady、PGO、Aeonmotor、YAMAHA、Gogoro、AWAYSPEED…等品牌之電動機車均使用 Gogoro Network 作為能源動力。