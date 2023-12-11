巷仔內／網紅言論亂噴　真的不用負法律責任？

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2023年底，中華民國電子競技運動協會，遭網紅丁特（薛弘偉）指控收受回扣，他說：「我就可以大聲講，這個協會他媽就是在吸人民納稅錢的垃圾。」同時攻擊：該單位是在「消（化政府）預算」、「這個回扣不知道可以拿多少啊」、「一桌回扣3萬拿個20%，一桌就尻6000，20桌尻12萬…」。
丁特批評政府，將預算拿去「圖利自己人」、協會沒推廣電競、拿政府的預算亂撒…。他更強調，自己職業隊四年來沒拿到政府一毛補助，但協會錢都花在香格里（飯店）擺一桌大的，大家吃吃喝喝好快樂…，拿著電競的皮在那邊蹭，蹭油水喝…。
這段影片維持丁特始終的風格，各種髒話與情緒性字眼夾帶其中，網友們「心」被炒得沸騰，但事件的真實性卻沒有理性討論，各種指控更沒被查證，包括：協會是否真拿回扣？政府經費是否被拿來辦餐會？協會是否沒為產業辦事？政府是不是真的有「圖利」行為？
丁特影片發布後，協會副秘書長馮元愷公開反擊該影片抹黑內容。他說：「我們不能因為這一次的錯誤，讓有心人士趁機抹黑甚至造謠台灣電子競技產業這將近20年來發展的心血。」
電競協會不忍了 揭丁特不實指控
馮元愷澄清：「丁特對所有協會推廣電競活動，包括三民國小參訪、美國學術電競聯合總會、協會同仁去學校做校園講座及電競推廣，都認為是我們在撈政府油水，以及教壞小朋友？我個人必須嚴正指控，以上推廣活動並無花費體育署補助款任何一毛錢，三民國小我們是無償提供學生校外教學，讓他們提前認識電競產業領域有哪些是適合他們走的路，或是由各個單位邀請協會專家到校園進行電競教育講座…」。
此外，針對丁特表示「自己的戰隊沒拿政府補助」，馮元愷也提出，該戰隊曾向協會申請「運動產業發展基金1100萬元企業捐贈補助戰隊免稅額」，2021年參加世界賽進行疫苗施打、隊內香港籍選手來台...，也是透過協會與體育署無償幫助…，諷刺的是，丁特於2021年曾公開感謝協會，卻在今年將協會批評得一文不值、否定所有事蹟，甚至攻擊政府是垃圾。
就在馮元愷的澄清，以及協會公布收支明細自清後，丁特終於在「收回扣」部分道歉，但仍不改其直播風格，持續提出質疑與攻擊，並主張自己都是「合理評論」。
有趣的是，這場丁特與協會的風暴，卻招來另一名網紅「統神」參戰。統神先是批評，丁特對協會收回扣等內容根本是不實指控，哪來的「合理評論」？更支持協會對丁特提告，並嘲諷丁特「孩子都不養了還養戰隊」（丁特曾在2015年被爆出劈腿女粉絲導致墮胎醜聞）…。
網紅激起輿論騷動 致社會價值觀錯亂
丁特噴協會的不實言論，最後雖然致歉，但指控協會的當下所激起的輿論騷動，對當事人已造成傷害。
事實上，這種現象並不只存在丁特身上，許多善於透過煽動手法激起網友認同感的網紅，經常性掀起社會價值觀的錯亂與危機，不實風向球的帶動，更可能影響法官斷案，甚至令當事人遭受社會長期不公平的對待。於是社會對「我們應該保障言論自由，網紅也該受保障」的說法，也開始出現反思與反省。
「言論自由」指個人無需擔心政府審查、限制或法律制裁下，享有表達觀點和想法權利。「我不同意你的觀點，但我誓死捍衛你說話的權利」，但並不表示言論可以藉此逃避法律責任，法律更不會賦予「亂噴話」的豁免權。
在網路平台尚未興起前，新聞媒體是法律賦予言論自由最主要對象。而台灣媒體也曾在言論自由的保護傘下迷失自已，惡意抹黑、未經查證的不實言論、新聞造假…，一度充斥整個社會。「腳尾飯」事件讓新聞業公信力受到重創，媒體在社會壓力與自我反應下，不斷學習自律，現在的指控有所本、內容應查證、報導重平衡…，都是學習而來的成果。
如今，「網紅」手上握有和媒體相等的武器：同樣具備社會影響力、成為資訊媒介與價值觀輸出的推手，但少部份網紅還沒調整「亂噴」惡習，未經查證、未做平衡，甚至將個人仇恨與情緒帶入網路空間，在直播上掀起社會對立，各種極端內容無疑對社會造成嚴重傷害。
司法與社會對網路言論控管的學習
事實上，在網路任意謾罵他人、以語言與圖像羞辱他人，還是可能涉及公然侮辱罪、誹謗罪、妨害信用罪或散布猥褻物品等刑法。
但現在最常看到的，是「網紅以小蝦米對抗大鯨魚之姿」，煽動網路對大企業、組織單位的各種仇恨；而當事企業或單位，卻又擔心被貼上「動用巨大資源欺負小網紅」標籤，因此對事件採「冷處理」方式，避免那些情緒已被網紅煽動的民眾，持續陷入漩渦中。再加上進法院後，言論自由之傘一再被濫用，多半受害者只能選擇噤聲或妥協，也助長了惡質網紅的行為。
成大教授李忠憲曾撰文指出，有些人可能以為言論自由保護他們免於批評，卻將「法律保護」和「社會個人後果」混為一談。他認為，公眾人物發表有爭議言論，並主張言論權利時，他們實際上是受到法律保護，但無法免於公眾對發言者的反彈、反感、抵制或排斥。
網紅如果以「想紅」為目的，只考量到自己成名後的好處，就容易採取較極化方式經營內容。而專家對於「網紅是否能自律」也多持悲觀立場，採用法律手段限制網紅做出違法或反社會行為，恐還是必需。而司法也應該經由學習，養成對網路言論自由「那條線」的拿捏，不該讓網紅的極化行為與仇恨煽動影響社會。