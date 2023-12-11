▲Hyundai Tucson L Turbo Hybrid No.011 ---- SBW 電子線傳排擋好不好用？

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第四代 Tucson L 車系無論純汽油渦輪或是 Turbo Hybrid 車型均採用 SBW 電子線傳排擋。從其位置來看，原廠特別將 P 檔按鈕獨立於左側，並在尺寸上採用細長的輪廓，外框採用內凹處理來增加盲操作性，也搭配紅色的背光來提升辨識度。至於右側部分則自上而下依序排列了 R 檔、N 檔 及 D 檔，其中 N 檔採用黑色外觀，D 檔則加入底線來幫助辨認，此 3 顆按鈕也都具備不同角度的內凹處理。
P 檔按鈕獨立於左側，並在尺寸上採用細長的輪廓，外框採用內凹處理來增加盲操作性，也搭配紅色的背光來提升辨識度。至於右側部分則自上而下依序排列了 R 檔、N 檔 及 D 檔，其中 N 檔採用黑色外觀，D 檔則加入底線來幫助辨認，此 3 顆按鈕也都具備不同角度的內凹處理。實際使用感受上，在排檔時的操作感受確實酷炫，P 檔因位置特殊較無誤觸問題，不過在一般需來回切換前進與後退的情境 (如：停車) 時，會需要低頭查看檔位是否按壓正確，或需在按下排檔按鈕後比對儀錶板顯示檔位來確認，否則會發生誤入 N 檔造成滑動，甚至是 R 檔與 D 檔選擇相反而險些發生碰撞。若 Tucson L Tubro Hybrid 在小改款後能更換為其他的排檔形式，相信會更符合安全考量。
排檔方式確實酷炫，但實際使用時仍須低頭確認檔位，以避免誤觸造成滑動的危險。本週使用情形方面，目前 Tucson L Turbo Hybrid 全車各項機能運作均正常無故障，主要由小七哥駕駛，作為日常通勤代步，以及部分公務活動往返之用，自 11 月 25 日添加了 41.01 公升的 95 無鉛汽油後，全程於台北市區再累積約 584.3 公里的行駛距離，於今天 12 月 11 日時添加 38.56 公升的 95 無鉛汽油至跳停，換算平均油耗數字約為 15.153km/L。
Tucson L Turbo Hybrid 此桶 95 無鉛汽油全程於台北市區行駛，累積約 584.3 公里的里程後，今日再添加 38.56 公升的 95 無鉛汽油至跳停，換算平均油耗數字約為 15.153km/L。