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Hyundai Tucson L Turbo Hybrid No.011 ---- SBW 電子線傳排擋好不好用？

▲Hyundai Tucson L Turbo Hybrid No.011 ---- SBW 電子線傳排擋好不好用？
▲Hyundai Tucson L Turbo Hybrid No.011 ---- SBW 電子線傳排擋好不好用？

7Car 小七車觀點

Hyundai Tucson L Turbo Hybrid 在今年 5 月展開預售，納入 Tucson 車系成為最新的動力選項之後，掀起了市場上的討論話題，小七哥在實際駕馭體驗後，對其全新的動力配置感到頗有興趣，便下訂最高階的 GLTH-C 車型，等候約莫 1 個半月的時間，在今年 8 月順利交車，使用迄今已累積超過 3,500 公里的總里程。

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在用車的過程當中，排檔自然是使用頻率最高的項目之一。而操作介面中，相較於上一世代 Tucson 車系最大的差異，便是換上了 SBW 電子線傳排擋，捨棄傳統由撥動排檔桿來切換檔位的機制，改採直接按下所需檔位來進行控制，這樣的設計在使用上會有哪些感受呢？

Hyundai Tucson L Turbo Hybrid
Hyundai Tucson L Turbo Hybrid
第四代 Tucson L 車系無論純汽油渦輪或是 Turbo Hybrid 車型均採用 SBW 電子線傳排擋。
從其位置來看，原廠特別將 P 檔按鈕獨立於左側，並在尺寸上採用細長的輪廓，外框採用內凹處理來增加盲操作性，也搭配紅色的背光來提升辨識度。至於右側部分則自上而下依序排列了 R 檔、N 檔 及 D 檔，其中 N 檔採用黑色外觀，D 檔則加入底線來幫助辨認，此 3 顆按鈕也都具備不同角度的內凹處理。

Hyundai Tucson L Turbo Hybrid
Hyundai Tucson L Turbo Hybrid
P 檔按鈕獨立於左側，並在尺寸上採用細長的輪廓，外框採用內凹處理來增加盲操作性，也搭配紅色的背光來提升辨識度。至於右側部分則自上而下依序排列了 R 檔、N 檔 及 D 檔，其中 N 檔採用黑色外觀，D 檔則加入底線來幫助辨認，此 3 顆按鈕也都具備不同角度的內凹處理。
實際使用感受上，在排檔時的操作感受確實酷炫，P 檔因位置特殊較無誤觸問題，不過在一般需來回切換前進與後退的情境 (如：停車) 時，會需要低頭查看檔位是否按壓正確，或需在按下排檔按鈕後比對儀錶板顯示檔位來確認，否則會發生誤入 N 檔造成滑動，甚至是 R 檔與 D 檔選擇相反而險些發生碰撞。若 Tucson L Tubro Hybrid 在小改款後能更換為其他的排檔形式，相信會更符合安全考量。

Hyundai Tucson L Turbo Hybrid
Hyundai Tucson L Turbo Hybrid
排檔方式確實酷炫，但實際使用時仍須低頭確認檔位，以避免誤觸造成滑動的危險。
本週使用情形方面，目前 Tucson L Turbo Hybrid 全車各項機能運作均正常無故障，主要由小七哥駕駛，作為日常通勤代步，以及部分公務活動往返之用，自 11 月 25 日添加了 41.01 公升的 95 無鉛汽油後，全程於台北市區再累積約 584.3 公里的行駛距離，於今天 12 月 11 日時添加 38.56 公升的 95 無鉛汽油至跳停，換算平均油耗數字約為 15.153km/L。

Hyundai Tucson L Turbo Hybrid
Hyundai Tucson L Turbo Hybrid
Tucson L Turbo Hybrid 此桶 95 無鉛汽油全程於台北市區行駛，累積約 584.3 公里的里程後，今日再添加 38.56 公升的 95 無鉛汽油至跳停，換算平均油耗數字約為 15.153km/L。

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