▲品牌最後 V8 房車 Chrysler 300 正式停產

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Chrysler 300C 車系正式走入歷史。Chrysler 於去年發表 Chrysler 300C 性能特仕款，作為該車型停產前的最後獻禮，美國市場將限量販售 2000 台，加拿大市場則為 200 台，其建議售價為美金 $55,000 元 (約合新臺幣 171 萬元) 起跳，並於 12 小時內銷售一空。
動力方面，Chrysler 300C 性能特仕款配置了一顆 6.4 HEMI® V8 引擎，搭配 TorqueFlite 8 速手自排變速箱將動力傳遞至後軸，共可輸出 485HP 最大馬力以及 644Nm 峰值扭力，0-100 公里可以在 4.3 秒達成，最高極速為 278 公里。另外還配有主動式阻尼控制以及限滑差速器，提供更優秀的操駕手感。
外型上配有黑化水箱護罩，廠徽也換成三色的 300C 字樣銘牌，尾廂上方配備了尺寸不小的鴨尾，下方具有雙邊單出的主動排氣閥門控制系統，足踏獨特的 20 吋 5 輻雙肋式黑色鋁圈，配上全氣候高性能輪胎以及紅色 Brembo 四活塞卡鉗。
Chrysler 300 最早於 1955 年問世，起初作為一輛全尺寸的大型雙門跑車，以強勁的 HEMI V8 引擎以及優異的組裝品質成為當年的當紅炸子雞，在 1970 年代消失匿跡後於 1999 年以 4 門房車身分 300M 重返車壇，至 2005 年再推出現今世人熟知的方正 300，現行的 300 則於 2011 年首次亮相，經過 12 年的銷售期終於結束其產品壽命。
如今隨著 Stellantis 宣布全面朝向電氣化發展後，也有消息稱 Chrysler 將推出全新的電動房車取代該車型定位，但目前仍未有確切的消息。