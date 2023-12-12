▲全球限量 500 台、搭載 BMW M 市售車款中最強悍動力/新臺幣 1,130 萬元起　BMW XM Label Re

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XM Label Red Limited Edition 的外觀使用了大量的多倫多紅金屬色（Toronto Red）線條做點綴，包含招牌雙腎型水箱護罩、前葉子板上 XM 飾牌、車窗外框飾條、輪圈等，無處不彰顯出它身為頂級性能休旅的身份。內裝部分也充分呼應外觀張揚的多倫多紅色線條，不僅有一般 M Power 車型具有的紅色啟動鈕與自定義行車模式撥片，更用上了紅黑雙色搭配的座椅與紅色車縫線，甚至在冷氣出風口上也用了與外觀線條同樣的紅色做點綴，讓駕駛者與車內乘客也能充分感受到 XM Label Red Limited Edition 帶來的極致氛圍。
最令人注目的，莫過於 XM Label Red Limited Edition 的動力系統。XM Label Red Limited Edition 搭載了 4.4L 特殊調教後，配備 M TwinPower Turbo 渦輪增壓器的高轉速 V8 引擎，融合最大馬力可達 197hp 的電動馬達，再配上加入 M Hybrid 永磁同步電動馬達動力電子裝置配的八速 M Steptronic 變速箱，讓 XM Label Red 的綜效最大馬力來到了狂暴的 748hp，比一般版本的 XM 足足多出了將近 200hp，總輸出最大扭力也來到誇張的 1000Nm，創造出了BMW M GmbH有史以來最強性能車型。
傳動系統與一般版本的 XM 相同，都使用了 M xDrive 全時四驅系統，但 XM Label Red Limited Edition 的調教上更接近後驅的設定，以加強 XM Label Red Limited Edition 的靈活性。同時，也具有四輪驅動的的沙地模式，讓 XM Label Red Limited Edition 也具有 X 車系的越野性能。底盤懸吊則配備 M Suspension Professional 系統，包含電子阻尼可調避震器、主動側傾穩定、後軸轉向系統等。煞車系統也用上 M Sport 跑車化煞車，額外更加上 M Hybrid 系統中動能回收裝置的電機煞車，為 XM Label Red Limited Edition 創造的更多的制動力。不僅如此，XM Label Red Limited Edition 還具有 M Sport 差速器與後軸電子差速器鎖定，更全面性的囊括了各種不同狀態下的極致性能。
M Power 一直以來都是 BMW 頂級性能的代名詞，而 XM 則為 BMW 當家性能休旅代表作。近日 BMW 發表了史上最強的 XM Label Red Limited Edition 以極度張揚的外觀設計展現對頂級性能的追求。XM Label Red 今年 8 月開始在美國BMW 斯帕坦堡工廠開始投入生產，並且祭出了全球 500 輛的限量生產，吸引眾多對頂級性能有所追求的車迷。如今國內市場的上市，並獲得僅 7 輛的配額，相信這 7 輛尊爵不凡的 XM Label Red Limited Edition 應早已名花有主，期待明年在國內街頭可親眼目睹實車美麗動人的樣貌。