克服現有技術限制，研發實力達國際級水準 ARTC 自駕隊列技術榮獲「年度自動駕駛解決方案獎」
財團法人車輛研究測試中心 (ARTC) 今日 (12/12) 於臺北市中正區台大醫院國際會議中心舉辦「臺灣首獲全球最高汽車技術大獎記者會」，經濟部產業技術司邱求慧司長、車輛中心王正健董事長及技轉產業界重要夥伴均蒞臨現場，除說明領先全球的「自駕對列技術」的特色與產業應用外，現場也展示技轉成功的自駕對列車隊；此外，也宣布全球車用資安領導廠商趨勢科技子公司 VicOne 也獲得 2023 AutoTech Breakthrough Awards 的「年度充電站整體創新獎」。見證臺灣首獲全球最高汽車技術大獎的里程碑以及臺灣車輛研發實力的國際級水準。
7Car 小七車觀點
經濟部產業技術司邱求慧司長、車輛中心王正健董事長及技轉產業界重要夥伴均蒞臨現場。由經濟部科專計畫輔助 ARTC 開發榮獲「年度自動駕駛解決方案獎」的自駕隊列技術，是將多輛自駕車輛組成類似輕軌的運輸模式，成本僅為傳統軌道的 1/5 且建置時間短，可為未來智慧交通運輸系統提供競爭力十足的解決方案。此技術目前已與六和機械共同投入實車試驗運行超過 1,000 公里，後續除獲得美國車輛大廠青睞進行可行性驗證合作外，並將在 2024 年與中華汽車於彰濱工業區進行測試，展開商用車推動隊列物流營運，此技術亦獲得國際車廠青睞，雙方已進行可行性驗證合作，預計 2025 年可投入量產。
車輛中心的自駕隊列技術成功克服了國際現有技術僅能在快速道路或高速公路運行的限制，拓展至一般市區道路，解決人車混流、橋墩訊號被遮蔽、多號誌路口的情境挑戰，其中遲車間即時通訊技術 (CV2V)，於 60km/h 時隊列跟車間距比國際大廠縮短 6%，整體營運上可更彈性調度車輛派遣，提升車隊營運效率可達 10%。此項技術也在今年 8 月的 IEEE 知識創新與發明國際研討會被評選為最佳論文，同步獲得美、日專家認可。
由經濟部科專計畫支持，財團法人車輛研究測試中心再度突破自駕技術，成功研發全球首例「公共運輸自駕隊列技術」，首創將自駕車隊列的應用拓展至市區道路，解決人車混流、橋墩訊號被遮蔽等情境挑戰，並將研發成果技轉給國內外廠商。此卓越成果獲得 2023 AutoTech Breakthrough Awards 的「年度自動駕駛解決方案獎」，ARTC 不僅是亞洲第一個獲得此項殊榮的研究機構，更是首獲全球最高汽車技術大獎的台灣之光。經濟部未來 4 年將投入 50 億元，協助法人與業者在智慧車電領域的技術開發及建置驗證能量建立，以協助產業爭搶全球車輛產業供應鏈，持續朝智繪畫領域開拓商機。