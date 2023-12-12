▲紀念 75 週年的輝煌歷史、全球限量各 75 台/新臺幣 1,388 萬元起　Maserati GranTurismo

我是廣告 請繼續往下閱讀
新一代 GranTurismo 首度於去年 10 月亮相，全車系共規劃搭載 V6 引擎的 Modena 和 Trofeo，以及純電動版本的 Folgore。而這次推出的 GranTurismo PrimaSerie 限量紀念車型則是以 Trofeo 車型為基礎打造，提供兩種造型風格。其中一款的外形塗裝靈感來自於賽車，採用了 Grigio Lamiera Matte 金屬灰烤漆處理，並在銀色車身上加入紅色細節點綴。另一款則選用 Nero Cometa 彗星黑主色調，在黑色的車身上加入了綠色元素。在車內，整體鋪陳也與外觀呼應，並且在副駕駛座前方飾條以及座椅上的頭枕等新增專屬的 75 週年刺繡。
配備部分搭載 12.2 吋全液晶數位儀錶板並搭配三幅式多功能方向盤，方向盤整合車輛功能按鍵，兩側還配有駕駛模式的旋鈕，中央則搭載 12.3 吋的多媒體觸控螢幕搭配 8.8 吋的功能控制觸控面板，並且同樣搭載具備 Level 2 機能的 ADAS。
動力方面， Maserati GranTurismo 採用首次亮相於 MC20 旗艦超跑上的 Nettuno 海王星 3.0 升 V6 雙渦輪引擎，提供 5 種駕駛模式，包含 Comfort、GT、Sport、Corsa 和 ESC-Off。Trofeo 車型具備 550 匹最大馬力、峰值扭力 650 牛頓米，僅比 MC20 的 621 匹小一點，而零到百公里加速表現則進步到 3.2 秒，極速提升至 320km/h。
為致敬 GranTurismo 75 年來的傳承進化，Maserati 設計中心（Maserati Centro Stile）另推出三款 One-off 特別訂製版車型，分別為 GranTurismo One Off Prisma 與 GranTurismo One Off Luce 概念車型，以及與藤原浩（Hiroshi Fujiwara）跨界合作的全新 GranTurismo One Off Ouroboros 虛擬概念車，展現 Maserati 百年以來卓越工藝的義式傑作，為當代 GT 經典注入獨特的魅力。
GranTurismo PrimaSerie 75 週年限量版是由 Maserati Fuoriserie 客製化部門打造，為提供追求獨特性的車主客製化車型。其中，GranTurismo PrimaSerie 亦有以 Folgore 動力基礎提供的兩款配置，分別是象徵純電動力的「Rame Folgore」電光銅色調，以及強調奢華的「Blu Inchiostro」墨藍配色，兩種塗裝全球也各限量 75 台，但此配置車型國內暫無緣分，相信本次 Maserati 總代理台灣蒙地拿導入以 GranTurismo Trofeo 車型為基礎打造之金屬灰 （Grigio Lamiera）與彗星黑（Nero Cometa）兩款限量塗裝車型，應為 Maserati GT 經典車型創造不少話題，也增進了 GranTurismo 車系的獨特魅力。