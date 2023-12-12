▲換上最新設計語彙、續航可達 320 公里　小改款 Citroën ë-Berlingo 正式亮相

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外觀方面，新年式小改款 Citroën ë-Berlingo 套用上品牌最新的設計元素，車頭橢圓廠徽整合於光滑、低風阻的水箱護罩，搭配上 V 字型樣式 LED 頭燈，保險桿造型亦經過重新調整並搭配黑色防刮材質以及鋁質飾板，兩側氣簾更使用紅色妝點。較高等級的 Ë-Berlingo 裝備車頂行李架，以及 16 吋、17 吋兩種輪圈尺寸，並提供 Kiama Blue、Sirkka Green、Kaolin White、Perla Nera Black、Steel Grey 共五種烤漆顏色選擇。
內裝方面，導入10 吋數位儀表以及10 吋 My Citroën Play 資訊娛樂系統，並可支援 Apple CarPlay 和 Android Auto；非真圓多功能方向盤亦經過重新設計並擁有加熱功能；前排提供品牌著名的 Advanced Comfort® 頂級舒適座椅，以高級沙發製程技術，獨特材質的高密度泡棉及結構設計，良好支撐表現提供絕佳乘坐品質。
動力方面，小改款 Citroën ë-Berlingo 採用 50 kWh 磷酸鐵鋰電池搭配可輸出 100kW (136bhp) 最大功率的電動馬達；配合上動能回收制動模式 (Regenerative Braking)，其續航里程可達 320 公里 (WLTP)，比先前提升了 20%。另外，還提供三種駕駛模式：Eco、Power和 Normal，以滿足不同情境的駕馭體驗。
臺灣市場方面，Citroën 總代理寶嘉聯合目前提供 Berlingo 短軸以及長軸車型，車型編成分為 Live+ MT6 XL (118.8 萬元起)、Feel M 五人座 (119.8 萬元起)、Feel M 七人座 (128.8 萬元起)、Feel M 五人座 Modutop 全景玻璃車頂 (128.8 萬元起)、Feel XL (129.9 萬元起)、XTR XL (138.9 萬元起)。